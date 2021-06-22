UEFA Münih Stadı'nda gökkuşağı renklerine izin vermedi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kapsamında çarşamba günü Münih Stadı'nda oynanacak Almanya-Macaristan maçı sırasında Münih Stadı'nın LGBTİ+ bireylerinin sembolü olan gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin vermedi.

UEFA'dan yapılan açıklamada "siyasi bağlamı nedeniyle bu talebin reddedilmesi gerektiği" belirtildi. UEFA, stadın 28 Haziran'daki gay ve lezbiyen yürüyüşü Christopher Street Day günü veya 3-9 Temmuz arasındaki Onur Haftası'nda gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılabileceğini açıkladı. Münih'te son Avrupa Şampiyonası maçı 2 Temmuz'da oynanacak.

Münih Belediye Meclisi'nde temsil edilen parti ve oluşumlar olan Yeşiller-Pembe Liste İnisiyatifi, Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Volt Meclis Grubu, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Ekolojik Demokratik Parti (ÖDP)- Hür Seçmenler, Hür Demokrat Parti (FDP)-Bavyera Partisi ve Sol Parti'nin üzerinde uzlaştığı önerge doğrultusunda, stadın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılması ve böylece Macaristan'da yasal düzenlemelerde yapılan sertleştirmelerle daha da baskı altına alınan LGBTİ+ toplumu ile dayanışma amaçlı güçlü bir işaret verilmesi amaçlanıyordu.

Köln ve Frankfurt'tan destek

UEFA'nın yasak kararı sonrası Almanya'da diğer kentlerdeki futbol kulüpleri harekete geçti. Çarşamba günü oynanacak Almanya-Macaristan maçı sırasında Köln ve Frankfurt am Main'daki stadların gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılması planlanıyor. Frankfurt kulübü yöneticisi Axel Hellmann Twitter'den yaptığı açıklamada, "Münih'in çarşamba günü ışıklandırılmasına izin verilmiyorsa o zaman diğer stadları renklendirmeliyiz" dedi.

Köln'ün futbol kulübü FC Köln'den yapılan açıklamada da stadın çarşamba günü gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılacağı teyit edildi.

Ne olmuştu?

Macaristan Parlamentosu, 15 Haziran'da LGBTİ+ bireylerin haklarını daha da kısıtlayan bir dizi yasal düzenlemeyi kabul etti. Bunlar çerçevesinde Macaristan'da, eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme konularında gençlerin bilgi edinme haklarının daha da sınırlandırılması öngörülüyor. Sağ milliyetçi Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz tarafından parlamentoya sunulan yasa, LGBTİ+ bireylere saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını öngörüyor. Yeni yasa aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içeriklerin de yasaklanmasını içeriyor. Buna göre, cinsiyet değiştirme fırsatlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu kitap ve filmler de yasaklanacak. Homoseksüel ya da transseksüellerin normal olarak gösterildiği her türden reklam da yasak kapsamına alınacak. Buna çeşitli şirketlerin LGBTİ+ bireylerle dayanışma amaçlı reklamları da dahil.

AFP,dpa,DW/BÖ,JD

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