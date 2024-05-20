UCM Başsavcısı'ndan Netanyahu için yakalama kararı talebi

UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Gazze Savaşı'nda işlenen savaş suçlarını takip eden İngiliz hukukçu Khan, konuyla ilgili açıklamasında, "Netanyahu'nun savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğuna inanmaya yetecek, makul gerekçe olduğunu" dile getirdi.

Mahkeme tarafından, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye için de benzer adımlar atılması bekleniyor.

İsrail'den sert tepki

Bezalel Smotrich Fotoğraf: Debbie Hill/UPI Photo via Newscom/picture alliance

Yakalama talepleri ile ilgili açıklamanın ardından İsrail'den ilk tepki, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten geldi. Kararı, "Riyakarlık şovu" ve "Yahudi nefreti" ithamlarıyla eleştiren aşırı sağcı Smotrich, "Onlar (Netanyahu ve Gallant) hakkındaki yakalama kararı talebi, hepimize karşı alınmış bir karardır" diyerek, İsrail'e dost ülkeleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ortadan kaldıracak önlemler almaya davet etti.

Putin için de karar çıkmıştı

Mahkeme geçen yıl, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da yakalama talep etmişti. UCM bu kararına gerekçe olarak, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarından çocukların Rusya Federasyonu'na kaçırılmalarına vurgu yapmış ve Putin'in işlenen bu savaş suçunda şahsi sorumluluk taşıdığı öne sürülmüştü.

Mahkemenin Netanyahu ve Sinvar ile ilgili aldığı karar, söz konusu isimlerin mahkemeye üye 124 ülkeden herhangi birine adım atmaları halinde tutuklanarak Lahey'e götürülmelerini öngörüyor. İsrail ve ABD'nin yanı sıra Türkiye de mahkemenin kurucu sözleşmesi olan Roma Statüsü'ne taraf değil.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçu ve saldırı suçlarının faillerini yargılıyor.

AFP,Reuters,dpa / MUK,ET

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