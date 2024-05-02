UCLA'da Filistin yanlısı eyleme polis müdahalesi

ABD'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Kaliforniya Üniversitesi-Los Angeles (UCLA) kampüsünde Filistin yanlısı ve karşıt gruplar arasında yaşanan olaylardan bir gün sonra polis Filistinlilere destek için kurulan protesto kampına müdahale etti.

ABD medyası, polisin protesto çadırlarının çevresinde kurulan barikatları yıktığını aktardı. CNN de polisin onlarca kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Polisin protesto kampına müdahalesi, kampüse gece saatlerinde gelen çok sayıda polisin göstericilere Filistinlilere destek için kurulan çadırları terk etme çağrısı yapması ve aksi halde gözaltına alma uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Televizyonlara yansıyan görüntülerde kampüs önünde toplanan polisin ellerinde kalkan ve cop olduğu, çadırların kurulduğu alanı terk etmeyen göstericilerin ise polisin olası bir müdahalesine karşı baret, koruyucu gözlük ve maske taktığı görüldü.

Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda kurulan protesto kampında, yerel medyanın verdiği bilgilere göre 300 ila 500 gösterici bulunuyor.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi Fotoğraf: Mike Blake/REUTERS

2 bin civarında kişi dayanışma için çadır kampın kurulduğu alanın çevresindeki barikatların dışında toplandı. Davul çalan ve polise "yazıklar olsun" diye bağıran göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ile Gazze ile dayanışma sloganları attı.

UCLA'da Filistin yanlısı ve karşıt gruplar arasında arbede

UCLA kampüsünde bir gece önce Filistin yanlısı ve karşıt grup arasında arbede çıktı. Ellerinde sopa ve demir çubuklar olan karşıt grup çadır kampın önünde kurulan barikatları aşmaya ve çadır kampa girmeye çalıştı. Çadırların önünde toplanan göstericiler göz yaşartıcı gaz ve cisimler fırlatarak karşıt gruba karşı koydu. 15 kişinin yaralandığı arbedede polis gece yarısı müdahale ederek olayları yatıştırdı.

UCLA kampüsünde Filistin yanlısı göstericiler ile karşıt grup arasında olaylar çıktı Fotoğraf: Ethan Swope/AP Photo/picture alliance

UCLA Rektörü Gene Block, olayların "bir grup provokatör" tarafından çıkarıldığını belirtti. Açıklamasında bu grubun kim olduğu veya polisin neden geç müdahale ettiği konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen Block, öğrencilere yönelik bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Block, yaşanan arbedenin aydınlatılacağına dair söz verdi. UCLA'da derslere Çarşamba günü ara verildi.

Eylemlere polis müdahalesi

UCLA'dan bir gün önce de polis, New York'taki Columbia Üniversitesi'ndeki protesto kampını dağıtarak, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. New York'taki Fordham Üniversitesi'nde de polisin protesto çadırlarını kaldırdığı bildirdi. Polisin verdiği bilgilere göre, kentteki üniversitelerde 300 kişi gözaltına alındı.

Dallas'taki Teksas Üniversitesi'nde de polis protesto eylemine müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 17 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve birçok üniversiteye yayılan Filistinlilerle dayanışma eylemlerinde, Associated Press'in çıkardığı bilançoya göre 18 Nisan'dan bu yana yaklaşık 30 üniversitede bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Protesto eylemlerine katılan göstericiler, Gazze savaşında ateşkes sağlanmasının yanı sıra üniversitelerinin İsrail ile mali bağlantılarını kesmesini ve Gazze savaşını finanse ettiğini öne sürdükleri şirketlerle ilişkileri sona erdirmesini talep ediyor. Öğrencilerin yanı sıra akademisyenlerin de katıldığı eylemlerde göstericiler, müttefiki İsrail'e askeri yardım yapan ABD hükümetini de soykırıma katkı sağlamakla suçluyor.

Columbia Üniversitesi kampüsünde Filistin yanlısı eylem için çadırlar kurulmuştu Fotoğraf: Ekaterina Venkina/DW

ABD'de başkanlık seçimlerine aylar kala üniversitelerde düzenlenen protesto eylemleri, genç seçmenlerin İsrail'e destek veren Başkan Joe Biden'a oy verip vermeyeceği sorusunu da gündeme getiriyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan tepki

ABD üniversitelerine yayılan Filistinlilerle dayanışma eylemlerine İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog tepki gösterdi. Herzog, "ABD'nin saygın akademik kurumlarının, tarih, kültür ve eğitim salonlarının ahlaki çöküş ve yanlış bilgiden beslenen nefret ve antisemitizmle kirlendiğini" savundu. "7 Ekim'de İsrail'e yönelik korkunç eylemlerin nasıl kutlandığını ve savunulduğunu üzüntüyle izliyoruz" diyen Herzog, eylemlerin düzenlendiği ABD üniversitelerinde okuyan İsrailli öğrencilere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

AP,AFP,dpa,Reuters / JD,HT,ET

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