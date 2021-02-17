 Uğur Şahin′den aşı fiyatı açıklaması | ALMANYA | DW | 20.02.2021

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ALMANYA

Uğur Şahin'den aşı fiyatı açıklaması

BioNTech'in yöneticisi Dr. Uğur Şahin, Pfizer ile birlikte üretilen koronavirüs aşısı için AB'den yüksek fiyat talep edildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Ugur Sahin - CEO von BioNTech

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İsrail’deki Clalit Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre, BioNTech/Pfizer aşısı semptomatik Covid-19 vakalarının yüzde 94, ağır vaka oranlarının da yüzde 92 azalmasını sağladı.

AB Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısından 300 milyon doz daha sipariş verdiğini duyurdu.

BioNTech, Almanya'nın Marburg kentinde kurduğu yeni tesiste üretime başladı. Şirketin Almanya'daki üçüncü tesisinde yılda 750 milyon doz aşı üretilmesi hedefleniyor.

ABD'li ilaç şirketi Prfizer ile birlikte koronavirüse karşı mRNA teknolojisi ile aşı üreten Alman BioNTech'in kurucusu ve yöneticisi Dr. Uğur Şahin, Alman basınında yer alan aşı fiyatına ilişkin iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, sanayi ülkeleri için geçen temmuz ayında sipariş miktarına göre bir fiyat modeli hazırlandığını söyledi. Şahin, "Sipariş miktarına göre fiyatlar 15 euro ile 30 euro arasında değişiyordu" dedi. 22 Temmuz'da ABD ile yeni parametreler doğrultusunda bir anlaşma yapıldığını ve aşı için 19,50 dolarlık bir fiyat belirlendiğini ifade eden Şahin, "Bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi" diye konuştu.

Alman yayın kuruluşları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung; BioNTech/Pfizer'ın Avrupa Birliği'nden (AB) geçen haziran ayında bir doz aşı için 54,08 euro talep ettiğini ancak tarafların kasım ayında 15,50 euro üzerinde anlaştığını öne sürmüştü.

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Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebiliriz

"Yeni teklif hazırlandı"

Fiyatlamada "bir dizi bilinmezin" devreye girdiğini söyleyen Şahin, aşının başlarda sadece küçük miktarlarda klinik deneyler için üretildiğini ve 2 bin doz için 1,5 milyon euroluk bir fiyatın söz konusu olduğunu söyledi. "Kitlesel üretim için altyapı yoktu. O dönemde üretimin nasıl yapılacağını, mRNA konusundaki klinik deneylerin nasıl sonuçlanacağını, üretim süreçlerinin ve fiyatın nasıl şekilleneceğini bilmiyorduk" dedi. Marburg'daki tesisler gibi büyük üretim tesislerinin o dönemde gündemde olmadığını ifade eden Şahin, "Maliyetlerin nasıl düşeceğini ve ölçeklemenin nasıl yapılacağını belirlediğimizde Pfizer ile birlikte yeni bir teklif hazırladık" açıklamasını yaptı.

BioNTech/Pfizer'ın koronavirüs aşısı 21 Aralık'ta AB'de kullanım onayı almıştı. AB Komisyonu sonbaharda 300 milyon doz aşı sipariş etmiş,şubat ayında da ilave 300 milyon doz aşı için sipariş vermişti.

dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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