Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile ortak geliştirdikleri koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu ve şu an için aşıda bir güncelleme yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Şahin, "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor” dedi.

Uğur Şahin, yaptığı açıklamada ayrıca yeni versiyonun zamanlamasının da iyi belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi: "Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek böyle bir kararın 3 ila 6 ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir. Bu yüzden, değişiklik kararının zamanı da uygun olmalı. Şu an için, destek dozu olan üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üçüncü dozun etkinliğiyle ilgili çalışmalar sürüyor

BioNTech ve Pfizer, mevcut aşının üçüncü doz uygulamasının "Delta dahil şimdiye kadar test edilmiş tüm varyantlara karşı azami korumaya sahip olduğunu düşündüklerini" bildirmişti. Üçüncü dozun Delta'ya karşı etkinliği konusunda yürütülen çalışmalara dair detayların önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

BioNTech ve Pfizer ayrıca Delta varyantına karşı etkili bir aşı versiyonu üzerinde de çalıştıklarını duyurmuştu. Yüzlerce katılımcıyla gerçekleşecek olan çalışmaların, resmi mercilerden onay alınır alınmaz Ağustos ayında başlatılması planlanıyor. Şu an için BioNTech, mevcut aşı ve ek dozu ile devam etmeyi planlıyor.

Fransa ve Almanya gibi ülkeler üçüncü doz aşıyı Eylül ayından itibaren yaşlılara ve risk grubundakilere yapmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

BioNTech ikinci çeyrek finansal raporunu açıkladı

Dünya çapında aşı siparişleri, BioNTech firmasının 2021 yılı ikinci çeyrekteki net karına da yansıdı. Geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon euro zarar eden şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 29 milyon euro net kar sağladı. Şirketin geliri ise ikinci çeyrekte geçen yıl 41,7 milyon euro iken bu yıl 5 milyar 309 milyon euroya yükseldi.

Yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı üretmeyi hedefleyen BioNTech, 21 Temmuz itibarıyla bir milyar dozdan fazla aşıyı 100'den fazla bölgeye dağıttı. Yapılan aşı tedarik sözleşmeleriyle bu yıl için öngörülen toplam gelir beklentisi ise 12,4 milyar eurodan 15,9 milyar euroya yükseltildi.

AFP,rtr/AI,BK

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