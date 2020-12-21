 Uğur Şahin: Aşı mutasyona uğramış virüse karşı da etkili | YAŞAM | DW | 22.12.2020

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YAŞAM

Uğur Şahin: Aşı mutasyona uğramış virüse karşı da etkili

BioNTech aşısının mimarlarından Uğur Şahin, aşıyı 20 kadar virüs varyasyonu üzerinde denediklerini belirterek aşının İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür koronavirüsü üzerinde de etkili olacağına inandıklarını söyledi.

BioNTech'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin

BioNTech'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirdikleri aşının İngiltere'de mutasyona uğrayarak ortaya çıkan yeni tür koronavirüse karşı da koruma sağlayacağına inandığını söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Şahin, bilimsel açıdan ihtimalin yüksek olduğuna dikkat çekerek "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulundu.

Israel Tel Aviv | Coronavirus | Impfstoff Pfizer-BioNTech

Virüsün şu anda güçlü bir şekilde mutasyona uğradığını ifade eden Şahin, testlere devam etmeleri gerektiğini ve bunun da yaklaşık iki hafta süreceğini belirterek "Ancak (aşının) etki mekanizmasınının önemli ölçüde etkilenmeyeceğine eminiz" şeklinde konuştu.

Aşının özellikleri

Pfizer şirketi ile birlikte geliştirdikleri aşıda kullanılan antijenin (antikor üreten madde) bin 270 aminoasitten oluştuğunu anlatan Şahin, bunlardan dokuzunun mutasyona uğradığını ve bunun da aminoasitlerin yüzde biri bile olmadığını ifade etti.

"Aşımız tüm proteini görüyor ve çoklu bağışıklık tepkileri geliştiriyor. Dolayısıyla virüsün kaçamayacağı kadar çok kenetlenme noktası var" şeklinde aşının özelliklerinden bahseden Şahin, ancak bunun virüsün yeni türünün zararsız olduğu anlamına gelmediğini de vurguladı.

Şahin, geliştirdikleri aşının haberci molekül olan mRNA bazlı olduğunu vurgulayarak bu aşının prensipte virüsün yeni varyasyonlarına karşı etki sağladığını kaydetti. 

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DW / HS, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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Bilim insanları üretilen aşıların İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türü üzerinde de etkili olacağı inancında.  

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