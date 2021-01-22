 Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama | TÜRKİYE | DW | 02.02.2021

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TÜRKİYE

Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama

Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 29 Ocak tarihinde attığı tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret suçu işlediği gerekçesiyle kısıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 29 Ocak 2021 tarihinde attığı bir tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret suçu işlediği gerekçesiyle kısıtladı.

Kısıtlanan tweetinde Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullanmıştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu ifadeleri "korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle şikâyet etmişti. Twitter şikayetler üzerine "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" uyarı notu ekleyerek tweete kısıtlama getirdi. Tweet ancak "Görüntüle" butonuna basıldıktan sonra okunabiliyor.

Twitter daha önce de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın bazı tweetlerine benzer şekilde uyarı notu ekleyerek kısıtlama getirmişti.

Soylu bugün attığı tweette bir kez daha "LGBT sapkını" ifadesini kullanarak "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" dedi.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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