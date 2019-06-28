 Twitter’dan kuralları ihlal eden siyasilerin tweet′lerine uyarı etiketi | YAŞAM | DW | 28.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Twitter’dan kuralları ihlal eden siyasilerin tweet'lerine uyarı etiketi

Twitter, kuralları ihlal eden siyasilerin mesajlarını uyarı etiketi ile yayımlayacağını açıkladı. Yeni uygulamanın ABD Başkanı Trump’ı da etkileyebileceği yorumları yapıldı.

default

Sosyal medya platformu Twitter, kuralları ihlal eden siyasilere karşı harekete geçti. ABD'li şirketin blogunda yer alan açıklamada, siyasilerin Twitter kurallarını ihlal eden mesajlarının uyarı etiketi ile yayımlanacağı belirtildi. Bu mesajların "kamu çıkarına” olduğu gerekçesiyle tamamen silinmeyeceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu mesajların geniş kitleye ulaşmasının engellenmesi için algoritmanın değiştirileceği de ifade edildi.

Twitter, bir grup veya bir kişiye yönelik tehdit ve şiddet çağrıları ile ırk, etnik grup, cinsiyet gibi nedenlerle nefret içeren mesajlara izin vermiyor.

Daha önce kuralları ihlal eden tweet'lerin kamu çıkarı gözetilerek silinmediği belirtilerek, "Hangi durumlarda ve neden silinmesine karar verdiğimiz ise açık değildi” denildi. Bu yeni uyarı etiketinin duruma "ilaveten açıklık” getirdiğine işaret edildi. Açıklamada, Twitter'ın yeni uygulamasının 100 binden fazla takipçisi bulunan, onaylanmış hesabı olan siyasileri ve hükümet temsilcilerini kapsadığı belirtildi.

Yeni uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ı da etkileyebileceği yorumları yapıldı. Twitter'da yaklaşık 61 milyon takipçisi bulunan Trump, bazı mesajları ile kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Nefret içeren mesajlar ve radikal grupların propagandasına karşı daha etkin önlemler almaları konusunda Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerindeki baskı artıyor.

DW,AFP/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Twitter'da içerik kaldırmada en yüksek talep Türkiye'den

Türkiye, 2018'in ikinci yarısında Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebi gönderen ülke oldu. Buna göre, Türkiye'den Twitter'a toplam 5 bin 14 içerik kaldırma talebi iletildi. (10.05.2019)  

Facebook "beyaz milliyetçiliğini" yasaklayacak

Facebook, Yeni Zelanda saldırısının sosyal medya platformu üzerinden canlı yayınlanması sonrası "beyaz ırkın" üstünlüğünü savunan içerik ve kullanıcıları yasaklayacağını açıkladı. (27.03.2019)  

YouTube’dan ırkçılığa karşı hamle

Video paylaşım platformu YouTube Neonazi, ırkçı, bağnaz ideolojileri destekleyen video ve kanalları sileceğini açıkladı. (05.06.2019)  

Benzer içerik

Türkei Istanbul | Justizpalast Çağlayan - Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu und Muharrem Erkek

Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre 28.06.2019

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Savunma için ek süre talep eden Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.

Türkischer Pass

KHK'lı Savaş'a sosyal medyada destek 14.05.2019

Tedavi görmek için yurt dışına çıkmak isteyen ancak pasaport alamayan kanser hastası KHK'lı Prof. Dr. Savaş’a sosyal medyada büyük destek geldi.

Sri Lanka Colombo katholische Kirche Gottesdienst nach Anschägen

Sri Lanka'da sosyal medya yasaklandı 13.05.2019

Müslümanları hedef alan saldırılarla sarsılan Sri Lanka'da sosyal medya platformlarına erişim yine engellendi. Söz konusu saldırıların bir Facebook paylaşımı üzerinden alevlendiği iddia ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Elke Lale van Achterberg (Robin de Puy bij Bijenkorf)

Genç eskrimci Elke Lale: Bacağımın kesilmesi hayatımın kararıydı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Eskrim Milli Takımı için mücadele eden, annesi Türk, babası Hollandalı olan 19 yaşındaki Elke Lale van Achterberg, genç yaşında başardıklarıyla ilham veriyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  