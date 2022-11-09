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Fotoğraf: Noah Berger/AP Photo/picture alliance
PolitikaAvrupa

Twitter'a "gri tik" geliyor

1 saat önce

Twitter'da artık iki farklı "doğrulama sembolü" kullanılacak. Mavi tik ayda 7,99 dolar ödeyen kullanıcılar için olurken, ünlülerin ve firmaların hesaplarına "gri tik" eklenecek.

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Elon Musk'ın Twitter‘ı satın almasının ardından Twitter’ın doğrulanmış hesap politikalarında yeni düzenlemelere gidiliyor. Doğrulama sembolü olarak kullanılan "tik işareti" artık iki farklı renkte olacak. Tiklerden mavi renkte olanı abone olan kullanıcılar için, gri renkte olanı ise ünlülerin ve firmaların hesapları gibi halihazırda doğrulanmış olan hesaplar için kullanılacak. Daha önce sadece bazı seçilmiş kullanıcılar tarafından kullanılanmavi tik, artık ayda 7,99 dolar ödeyen tüm profiller için erişilebilir olacak. Twitter’dan Çarşamba günü yapılan açıklamada şirketlerin, hükümetlerin, medya kanallarının ve ünlülerin hesaplarının artık gri tik ile işaretleneceği duyuruldu.

Gri tik bulunan hesaplarda ayrıca "resmi" ibaresi yer alacak. Ancak bütün doğrulanmış hesaplar "resmi" olarak kaydedilmeyecek.

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara almasının ardından ilk olarak "hesap doğrulama" konusunda getirdiği yenilikleri tanıttı. Ayda 7,99 dolar karşılığında mavi tik alınabilecek olan düzenlemede, bu miktarı ödemeyi reddeden ve halihazırda mavi tikli olan hesapların birkaç ay içinde mavi tiki kaybedeceği belirtildi. Bunun yanı sıra yeni olarak "resmi" ifadesi gündeme getirildi.

Şu an Twitter'da yaklaşık 423 bin onaylı hesap bulunuyor.

dpa / AI, EC

 

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