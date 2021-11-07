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Twitter

En fazla 140 karakterli paylaşımlarda bulunmaya yarayan sosyal medya ağı.

Twitter, özellikle aktüalite ve haber akışını takip etmek isteyenlerin yakından takip ettiği bir site. Twitter düşünce özgürlüğünün ve haber alma hakkının engellendiği ülkelerin siteye erişimin kısıtlaması ile de dikkat çekiyor. Twitter ile birlikte internet dünyasına hashtag kavramı ve (#) işareti de girmiş oldu. Twitter yakın bir tarihte 140 karakterlik sınırlamanın kaldırılacağını açıkladı.

Lütfü Türkkan, Abgeordnete der türkischen nationalkonservativen Partei, İyi Parti Copyright: ANKA Nachrichten Agentur

İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti 07.11.2021

Bingöl'de bir vatandaşa küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etti. Türkkan olay sonrası Twitter hesabından bir özür mesajı paylaşmıştı.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan ile ilgili paylaşımlara suç duyurusu 03.11.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuna dair iddiaları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü de 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
January 04, 2021*** (FILES) In this file photo taken on January 04, 2021 US President Donald Trump looks on during a rally in support of Republican incumbent senators Kelly Loeffler and David Perdue ahead of a Senate runoff in Dalton, Georgia. - Nearly 100 days into Joe Biden's presidency, predecessor Donald Trump -- twice impeached, and accused of fomenting a deadly US Capitol rebellion -- remains a curiously powerful figure in the Republican Party, potentially into the 2024 election. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

Trump alternatif sosyal medya için düğmeye bastı 21.10.2021

ABD’nin eski başkanı Trump, Truth Social adını taşıyan yeni sosyal medya platformunu duyururken, bu yolla kendisini susturmaya çalışan teknoloji devlerinin "zorbalığına" meydan okuyacağını açıkladı.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

AKP'den sosyal medyaya yeni ayar 04.09.2021

AKP, yeni bir kurum oluşturarak sosyal medyada yaptırım ve denetim uygulamalarını genişletecek. Hedef; yalan haber ve provokasyonu önlemek. Muhalefet ise "Yeni bir cadı avı başlayacak" endişesinde.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Sosyal medyaya yeni düzenleme ne anlama geliyor? 29.07.2021

AKP geçen yıl Ekim ayında yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinin üzerinden bir yıl geçmeden yeni bir düzenleme hazırlığında. Düzenlemenin hangi sonuçlara yol açabileceğini Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile konuştuk.

Twitter'in CEO'su Jack Dorsey 15.06.2021

2006 yılında kurduğu Twitter, 2020 yılı sonuna dek aylık 340 milyon aktif kullanıcıya erişti. Her gün 500 milyon tweet atılıyor. Twitter Türkiye’de de en önemli sosyal medya platformlarından biri. Twitter fikrinin ardındaki isim, onun kurucularından ve CEO’su Jack Dorsey, bugün politikacıların sesini kısabilen bir isme dönüştü. İşte Jack Dorsey hakkında bilinmesi gerekenler!
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Rusya’dan Facebook ve Twitter’a baskı 26.05.2021

Rusya Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya ağlarına 1 Temmuz’dan itibaren Rus kullanıcılarının verilerini Rus topraklarındaki veri merkezlerinde tutma şartı getirdi.

***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung nutzen!*** der Abgeordnete der Republikanischen Volkspartei (Cumhuriyet Halk Partisi-CHP) Engin Altay. Rechte: CHP

AKP ve CHP arasında animasyon polemiği 05.05.2021

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay AKP resmi Twitter hesabından paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" adlı animasyonla ilgili bir değerlendirme yaptı. Altay "O video Z kuşağının aklını küçümsemektir" dedi.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey (Dışişleri Bakanlığı ) in Turkey, August 2019

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 06.04.2021

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımların yarattığı rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
August 7, 2019, Poland: In this photo illustration a Twitter logo seen in a mobile phone. (Credit Image: © Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire |

Rusya'da Twitter yavaşlatıldı 10.03.2021

Rusya, uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle Twitter'in ülke genelinde hızını yavaşlattı. Rusya bu kararla "vatandaşlarını korumayı" ve Twitter'in ülkenin "yasalarına uymasını sağlamayı" hedeflediğini duyurdu.

Der dauerhaft gesperrte Twitter-Account von US-Präsident Donald J. Trump auf einem Handy vor einem Bildschirm mit einem Twitter-Logo. Da Trump wiederholt gegen die von Twitter angesetzten Richtlinien verstoßen haben soll, sperrte der Kurznachrichtendienst den Account von Trump mit über 88 Millionen Followern nun dauerhaft. (Themenbild, Symbolbild)

Twitter Donald Trump'ın hesabını kapatma kararından geri adım atmıyor 11.02.2021

Twitter ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskını sonrasında hesabını kapatma kararında geriye dönüş olmayacağını açıkladı.

Auf diesem vom mexikanischen Präsidentenamt zur Verfügung gestellten Bild spricht Andres Manuel Lopez Obrador, Präsident von Mexiko, während seiner täglichen Pressekonferenz. Lopez Obrador hat seinem neuen Amtskollegen im Nachbarland USA, Joe Biden, zu dessen Amtseinführung «alles Gute» gewünscht. Er sei optimistisch, dass die Beiden ein gutes Verhältnis haben würden, sagte der Staatschef. +++ dpa-Bildfunk +++

Meksika'dan sosyal medya şirketlerine ceza için yasa tasarısı 09.02.2021

Twitter'ın Trump'ın hesabını kapatması üzerine Meksika'da hükümet harekete geçti. Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador’un partisi sosyal medya şirketlerine para cezası öngören bir yasa tasarısı hazırladı.
ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Twitter Bahçeli'nin paylaşımını engelledi 04.02.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestoları ile ilgili bir paylaşımı Twitter tarafından kaldırıldı.

ARCHIV - 03.09.2020, Brandenburg, Grünheide: Elon Musk, Tesla-Chef, steht auf der Baustelle der Tesla Gigafactory. Tesla-Chef Musk bekommt den diesjährigen Axel Springer Award. Der 49-Jährige nehme den Preis am 1. Dezember 2020 in Berlin entgegen, kündigte der Medienkonzern Axel Springer am Montag an. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Elon Musk Twitter'a ara veriyor 02.02.2021

ABD’li girişimci ve milyarder Elon Musk, bir süre Twitter kullanmaya ara vereceğini duyurdu. Musk, son zamanlarda twitleri ile bazı şirketlerin borsa değerlerinin artmasına neden olmuştu.

ARCHIV 2019 *** File photo dated February 20, 2019 of Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has rejected Interior Minister Suleyman Soylu's resignation in a statement late Sunday, hours after Soylu resigned over an abrupt weekend lockdown in Turkey to contain the spread of the coronavirus. Soylu, in a statement on Twitter, said he takes all responsibility for the chaos caused by the announcement of the full 48-hour lockdown in 31 provinces. Soylu, who has held the post since August 2016, will continue his job, the Presidential statement noted. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama 02.02.2021

Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 30 Ocak tarihinde attığı tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret söylemi gerekçesiyle kısıtladı.
Facebook, Twitter and Google logos displayed on a phone screen and keyboard are seen in this multiple exposure illustration photo taken in Poland on June 14, 2020. European Commission officials said that Facebook, Twitter and Google should provide monthly fake news reports to prevent fake news about coronavirus pandemic. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim 26.01.2021

Washington'ı internet devlerini dizginlemek için işbirliği yapmaya çağıran Berlin ve Brüksel, tekel oluşumunun engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
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