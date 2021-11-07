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En fazla 140 karakterli paylaşımlarda bulunmaya yarayan sosyal medya ağı.
Twitter, özellikle aktüalite ve haber akışını takip etmek isteyenlerin yakından takip ettiği bir site. Twitter düşünce özgürlüğünün ve haber alma hakkının engellendiği ülkelerin siteye erişimin kısıtlaması ile de dikkat çekiyor. Twitter ile birlikte internet dünyasına hashtag kavramı ve (#) işareti de girmiş oldu. Twitter yakın bir tarihte 140 karakterlik sınırlamanın kaldırılacağını açıkladı.
2006 yılında kurduğu Twitter, 2020 yılı sonuna dek aylık 340 milyon aktif kullanıcıya erişti. Her gün 500 milyon tweet atılıyor. Twitter Türkiye’de de en önemli sosyal medya platformlarından biri. Twitter fikrinin ardındaki isim, onun kurucularından ve CEO’su Jack Dorsey, bugün politikacıların sesini kısabilen bir isme dönüştü. İşte Jack Dorsey hakkında bilinmesi gerekenler!