Twitter siyasi reklamları durduruyor

Sosyal paylaşım platformu Twitter 22 Kasım'dan itibaren siyasi reklamlara son verecek. Siyasetçi adaylarına ve siyasi içeriklere ilişkin reklamlara izin verilmeyeceğini Twitter kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey Twitter paylaşımları ile duyurdu. Dorsey, “Siyasi mesajların satın alınması yerine hak edilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Twitter'da siyasi reklamlara izin verilmemesine ilişkin kuralların uygulama yürürlüğe girmeden bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

İnternet tanıtımlarının inanılmaz bir şekilde güçlü ve etkin olduğuna dikkat çeken Dorsey, bu gücün siyasetçiler tarafından suistimal edilebileceğini, seçim sonuçlarını ve böylelikle de milyonlarca kişinin hayatını etkileyebileceğini ifade etti.

Dorsey, yalan ve yanıltıcı bilgiler yer alsa bile siyasi içeriklere karışmama kararı alan Facebook'u da dolaylı olarak eleştirdi. Dorsey, bir yandan yanıltıcı bilgiler içeren videoların yayılmasını engellemeye çalışırken, bir yandan da para karşılığı bu tür videoların yayınlanmasının kuruluşun inandırıcılığına zarar vereceğini belirtti.

İfade özgürlüğü tartışması

Sosyal paylaşım platformu Facebook, yanıltıcı bilgiler içerse bile para karşılığı siyasi mesajları yayınlamaya devam edeceğini açıklaması nedeniyle özellikle ABD'de yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Facebook'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi'nde konuyla ilgili soruları yanıtlamış ve Facebook'ta siyasetçilerin ifade özgürlüğü olduğunu belirtmişti. Zuckerberg, demokrasilerde özel şirketlerin siyasetçilere sansür uygulamaması gerektiğini savunuyor.

Zuckerberg'in bu görüşüne karşı çıkan Twitter yöneticisi Dorsey ise "Burada söz konusu olan ifade özgürlüğü değil, burada yaygın erişime ulaşmak için para ödemek söz konusu” ifadesini kullandı.

ABD'deki başkanlık seçimleri

ABD'de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde Facebook ve Twitter üzerinden gerçekte reklam olan, çoğu Trump'ı destekleyen çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmayı planlayan Trump'ın ekibi, Twitter’in kararının muhafazakâr oyları baskı altına alma çabası olarak değerlendirdi. Başkan Trump, Twitter'ı en fazla kullanan siyasetçiler arasında bulunuyor.

Twitter, siyasetçilerin reklam olmayan mesajlarını ise yayınlamayı sürdürecek, ancak burada da Twitter'in hakaret veya nefret suçlarına izin verilmemesine yönelik kuralları geçerli olacak.

Reuters,dpa/JD,HS

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