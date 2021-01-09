 Twitter QAnon destekçisi 70 bin hesabı kapattı | DÜNYA | DW | 12.01.2021

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DÜNYA

Twitter QAnon destekçisi 70 bin hesabı kapattı

Twitter, Trump'ın aralarında pedofillerin de bulunduğu "derin devlete" karşı mücadele ettiği şeklindeki "QAnon" adı verilen komplo teorilerini yayan 70 binden fazla hesabı kapattı.

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Twitter, ABD Kongresi'ne Başkan Donald Trump yanlılarının düzenlediği baskının ardından sosyal medyada "QAnon" adı verilen komplo teorilerini yaydığı gerekçesiyle 70'den fazla hesabı kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Washington'da yaşanan şiddet olaylarının ardından bu hesapların "QAnon" komplo teorilerini geniş bir kitleye yaymaya hizmet ettiklerine dikkat çekildi. Şirket, çok sayıda hesabın tek kişi tarafından yönetildiğinin tespit edildiğini de vurguladı.

QAnon komplo teorileri nedir?

QAnon, internet platformlarında siyasi kulislerden paylaşıldığı öne sürülen komplo teorilerini yayan bir hakeret. QAnon komplo teorilerini destekleyenler, Trump'ın ABD'deki "derin devlete" karşı mücadele ettiğini ve ayrıca Demokratlar arasında olduğu söylenen pedofiller ve satanistleri ortaya çıkarmaya çalıştığına inanıyor. 

QAnon taraftarları, söz konusu bu "derin devlet" içinde bürokratların, gizli servis çalışanlarının ve ordu mensuplarının olduğunu düşünüyor.

Kongre baskınına da katıldılar

Üzerinde "Q" harfi olan flamalar ve bayraklar Trump'ın katıldığı kalabalık etkinliklerde çok kez görülmüştü. Kongre baskınına da QAnon taraftarları katılmıştı. Kongre baskınından yansıyan fotoğraflarda üzerindeki ayı postu ve kafasındaki boynuzlu aksesuarla dikkat çeken ve Jake Angeli adıyla da tanınan Jacob Anthony Chansley de QAnon hareketinin bilinen isimlerinden biri.  Kongre baskınında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

Jake Angeli adıyla da tanınan Jacob Anthony Chansley baskında kostümüyle dikkat çekmişti

Jake Angeli adıyla da tanınan Jacob Anthony Chansley baskında kostümüyle dikkat çekmişti

Twitter 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri sırasında da çok sayıda QAnon taraftarı hesabı kapatmıştı.

Twitter geçen Çarşamba günü Kongre'ye yapılan baskından sonra Trump'ın hesabını önce 12 saatliğine askıya almış, geçen Cuma akşamı da hesabı kalıcı olarak kapattığını açıklamıştı.

dpa,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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