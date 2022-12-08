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İstanbul Adalet Sarayı Fotoğraf: Reuters/M. Sezer
Hukuk ve AdaletTürkiye

Twitter paylaşımı nedeniyle yargılanan avukata ceza talebi

Can Bursalı
11 dakika önce

Savcılık, Twitter paylaşımı nedeniyle hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla hakkında dava açılan ÇHD avukatlarından Umut Beyaz'ın cezalandırılmasını talep etti.

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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlardan Umut Beyaz'ın Twitter'daki tekrar bir paylaşımı nedeniyle "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın hakimlik görevini sürdürdüğü dönemde Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'e yönelik "Sizin devletin erklerinden birine mensup olduğunuzu fark edebiliyorum. Bunun devletin yargı erki olmadığına eminim" ifadelerini paylaştığı gerekçesiyle Avukat Umut Beyaz hakkında dava açılmıştı.

Gürlek, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde sayıda siyasi ve toplumsal davaya bakmıştı. Başkanı olduğu mahkemenin verdiği kararlardan biri de ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu çalışanı avukatlara yasadışı DHKP-C örgütünün yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla açılan davaydı. Bu davada, 20 Mart 2019'da karar çıktı ve avukatlara toplamda 159 yıl hapis cezası verildi. Verilen cezaların ardından yine 20 Mart 2019'da Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından Kozağaçlı'nın Gürlek'e yönelik "Sizin devletin erklerinden birine mensup olduğunuzu fark edebiliyorum. Bunun devletin yargı erki olmadığına eminim" sözlerinin de yer aldığı video paylaşıldı.

ÇHD üyesi olan avukat Umut Beyaz da Halkın Hukuk Bürosu hesabından yapılan paylaşımı tekrar paylaştı. Beyaz, ayrıca ÇHD davasında verilen karar nedeniyle yaptığı bir başka paylaşımda, "Akın Gürlek bu dönemin adamı elbet tıpkı geçmişteki benzerleri gibi o da bir gün yaptıklarının hesabı sorulmayacak sanıyor. Devran döndüğünde ilk yargılanacak ya da kaçacak olan kendisi olacak. Tarihin bizi yine haklı çıkaracağından eminim" ifadelerini kullandı.

Müvekkil görüşmesi, hapishane ziyareti delil gösterildi

Bu ifadeler üzerine Beyaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Beyaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olduğu ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterdiği" ileri sürüldü. Soruşturmanın ardından savcılık, Beyaz hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması hakkında takipsizlik kararı verdi. Savcılık, paylaşımlardan yaklaşık 3 yıl sonra, 13 Ocak 2022’de düzenlediği iddianamede Beyaz’ın terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme suçunu işlediğini ileri sürdü.  

İddianamede, Beyaz'ın hapishane ziyaretleri, avukatlar ve müvekilleriyle telefon görüşmeleri, katıldığı basın açıklamaları delil olarak gösterildi. 

"Hukukçu değil politikacı gibi hareket ediyor"

Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınan Beyaz, Akın Gürlek'le ile ilgili yaptığı paylaşımları kendisinin yaptığını kabul etti ve Gürlek'e bir hukukçu gibi değil bir politikacı gibi hareket ettiği eleştirisini yöneltti. Beyaz, ayrıca Gürlek'in "hukuk tanımaz tavırları" olduğunu ve bu nedenle hakimlik yapmaması gerektiğini savundu.

Davanın 1 Aralık'ta görülen son duruşmasında savcılık mütalaasını açıkladı ve Beyaz'ın hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yargılama süreciyle ilgili DW Türkçe'ye konuşan Beyaz ise eleştirilerinin haklı çıktığını belirterek hakkında dava açılmasının ardından Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandığına dikkat çekti.

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