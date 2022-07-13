Twitter Elon Musk’a dava açtı

Twitter, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a, sosyal medya platformunu toplamda 44 milyar dolara alma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Sosyal medya platformu Twitter, teknoloji yatırımlarıyla ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'a, 44 milyar dolar değerindeki Twitter'ı satın alma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Twitter aynı zamanda mahkemeden Musk'ın hisse başına anlaştıkları 54,2 dolardan Twitter hisselerini alarak şirketi satın almaya zorlamasını talep etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Delaware eyaletinde ağırlıklı olarak iş dünyasında yaşanan anlaşmazlıklar konusunda özelleşmiş bir mahkemede açılan davanın 60 sayfalık dilekçesinde Twitter, "Musk, imza attığı sözleşme kendi şahsi çıkarlarına artık hizmet etmediği için Twitter ve hissedarlarına karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor" dedi. Dilekçede ayrıca, "Twitter'ı devreye sokmak için halka açık bir gösteri hazırlayan ve satıcı dostu bir birleşme anlaşması teklif edip imzaladıktan sonra Musk, görünüşe göre Delaware sözleşme yasasına tabi diğer tüm tarafların aksine fikrini değiştirmek, şirketi tahrip etmek, faaliyetlerini aksatmak, hissedar değerini yok etmek ve çekip gitmekte özgür olduğuna inanıyor" denildi.

Twitter'ın kendisine dava açtığı haberinin duyulması üzerine Musk, başka bir açıklama yapmadan Twitter'da sadece "İroninin böylesi" yazdı ve sosyal medyada, "yüksek sesle gülmek" anlamına gelen "lol" kısaltmasını da yazının sonuna ekledi.

Forbes dergisinin internet sitesindeki gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Çarşamba günü itibarıyla 225 milyar dolar varlığıyla dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, sahte ve spam hesaplara dair talep ettiği daha fazla bilgiyi paylaşmadığı gerekçesiyle Twitter'ın anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek Twitter’ı almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter ise geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada, günlük olarak atılan milyarlarca tweet hakkında çok fazla ham bilgiyi Musk'a ilettiklerini belirtmişti.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın almak istediğini ilk kez ifade ettiğinde Twitter yönetimi buna karşı çıkmış, ancak bir süre sonra Musk'ın, Twitter’ın hisselerini 54,2 dolardan almak kaydıyla sosyal medya platformunun Musk'a satışı konusunda anlaşıldığı açıklanmıştı. Nisan ayında varılan anlaşmaya göre, eğer taraflardan biri anlaşmanın gerçekleşmemesinden sorumlu olursa, diğer tarafa 1 milyar dolar tazminat vermekle yükümlü. Sosyal medya platformu Musk'tan bu miktarı ödemesini talep edebilirdi, ancak Twitter açtığı davada mahkemenin Musk'tan Twitter'ı anlaşılan rakam üzerinden almaya zorlaması için karar çıkartmasını da talep etti.

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Twitter'ı satın alma konusunda anlaşmanın sağlanmasının ardından Musk, platformda ifade özgürlüğü üzerindeki sınırlamaları gevşeteceğini ve sahte hesapların kökünü kazıyacağını söyleyerek, Twitter’ı "gerçek" bir ifade özgürlüğü platformuna çevireceğini vurgulamıştı.

Twitter'ı satın aldıktan sonra yapacağını söylediği hareketlerarasında en dikkat çekici olanı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden platforma girmesine izin vermek olacağını ifade etmişti. Musk, Trump'a uygulanan kalıcı Twitter yasağını, "ahlaken kötü bir karar" ve "aşırıya kaçan budalalık" olarak nitelendirmişti. Twitter, Trump'ın hesabını geçen yıl 6 Ocak'ta ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından "şiddete kışkırtma" gerekçesiyle kapatmıştı.

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AP,dpa / DÇÜ,ET