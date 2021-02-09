 Twitter Donald Trump′ın hesabını kapatma kararından geri adım atmıyor | DÜNYA | DW | 11.02.2021

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DÜNYA

Twitter Donald Trump'ın hesabını kapatma kararından geri adım atmıyor

Twitter ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskını sonrasında hesabını kapatma kararında geriye dönüş olmayacağını açıkladı.

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Sosyal medya platformu Twitter ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın hesabının kapatılması konusunda kararında geriye dönüş olmayacağını açıkladı. Twitter finans müdürü Neg Segal Amerikan CNBC kanalına yaptığı açıklamada, "Kurallarımız hiç kimsenin şiddete teşvik etmemesini sağlıyor. Şayet biri bunu yaparsa, o zaman kendisini platformdan uzaklaştırıyoruz ve kurallarımız bu insanların geri dönüşüne de izin vermiyor" dedi. Segal açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Kurallarımız şöyle işliyor: Platformdan uzaklaştırıldıysa bu kişinin bir yorumcu, finans müdürü ya da eski ya da hali hazırda bir kamu görevlisi olması farketmez, uzaklaştırılmıştır."

Hesabı önce geçici olarak askıya alınmıştı

Sosyal medya platformu Twitter eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını  6 Ocak’taki Kongre baskısını sonrasında 12 saatliğine geçici olarak askıya alma kararı almıştı. Ardından Trump’ın hesabından paylaştığı iki mesajın da platformun şiddete teşvik düzenlemesine aykırı olduğu belirtilerek, hesap 9 Ocak’ta kalıcı olarak kapatılmıştı. Aynı dönemde ABD başkanları için açılmış olan resmi "Potus" adlı hesap erişime açık kalmıştı. Trump Twitter’in bu kararına sert tepki göstererek, "Twitter çalışanları, beni ve beni seçen 75 milyon vatanperveri susturmak amacıyla hesabımın platformda kapatılması için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yaptı" açıklamasını yapmıştı.

Twitter gibi Facebook da Trump’ın paylaşımları nedeniyle hesaplarını askıya almıştı. Ancak Facebook Twitter'den farklı olarak bu adımı bağımsız bir kurula inceletiyor.

Twitter Donald Trump’ın başkanlığı süresince sık kullandığı iletişim kanallarından biri oldu. Trump ABD başkanlık seçim süresi ve seçim sonuçları konusunda Twitter'den sık sık paylaşımlarda bulunmuştu. ABD Kongresi 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere toplandığında Trump Beyaz Saray önünde bir miting düzenlemişti. Mitinge katılan binlerce kişi daha sonra Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Yüzlerce göstericisi barikatları aşarak binaya girmiş güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle çıkan arbedede biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.

dpa, DW/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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