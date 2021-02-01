Twitter Bahçeli'nin paylaşımını engelledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne dışarıdan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlere ilişkin tweetlerinden biri Twitter tarafından kaldırıldı. Twitter, paylaşımın kaldırılmasını platformun kurallarının ihlal edilmesini gerekçe gösterdi.

MHP lideri Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan gençleri hedef göstermiş ve paylaşımında "Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, kaldırılan paylaşımda ise bu gençlere yönelik olarak "Başı ezilmesi gereken zehirli yılanlandır" sözlerine yer vermişti.

MHP ise yaptığı bir açıklama ile Twitter'a tepki gösterdi.

MHP'nin açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir" denildi. Açıklamada, "Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir" ifadesi kullanıldı.

Twitter, hafta başında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ocak 2021 tarihinde attığı bir tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlamıştı.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe