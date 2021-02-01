 Twitter Bahçeli′nin paylaşımını engelledi | TÜRKİYE | DW | 04.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Twitter Bahçeli'nin paylaşımını engelledi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestoları ile ilgili bir paylaşımı Twitter tarafından kaldırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne dışarıdan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlere ilişkin tweetlerinden biri Twitter tarafından kaldırıldı. Twitter, paylaşımın kaldırılmasını platformun kurallarının ihlal edilmesini gerekçe gösterdi.

MHP lideri Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan gençleri hedef göstermiş ve paylaşımında "Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, kaldırılan paylaşımda ise bu gençlere yönelik olarak "Başı ezilmesi gereken zehirli yılanlandır" sözlerine yer vermişti.

MHP ise yaptığı bir açıklama ile Twitter'a tepki gösterdi.

MHP'nin açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir" denildi. Açıklamada, "Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir" ifadesi kullanıldı.

Twitter, hafta başında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ocak 2021 tarihinde attığı bir tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlamıştı.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan'ın "terörist" taktiği: Seçmen kitlesinde sadakati artırıyor

Erdoğan'ın rektörün atanarak belirlenmesini protesto eden Boğaziçili öğrencileri "terörist" diye suçlaması bir strateji mi? Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu'ya göre, Erdoğan seçmen kitlesindeki sadakati artıyor.  

Boğaziçi protestoları: Öğrencilerin hepsi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilen 30 öğrenci serbest bırakıldı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.  

BM'den Boğaziçi eylemleri açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman vekil Jensen de "göstericilerin yanındayız" mesajı verdi.  

Benzer içerik

Türkei | Proteste an der Bogazici Universität in Istanbul

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoya polis müdahalesi 01.02.2021

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti, çok sayıda öğrencinin gözaltı alındığı belirtiliyor.

Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

Erdoğan'dan Boğaziçili gençlere: Öğrenci misiz, terörist misiniz? 03.02.2021

Erdoğan, Boğaziçili öğrencilere "Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli de "vandal" ve "barbar" ifadelerini kullandı.

Türkei Istanbul | Studentenproteste | Bogazici Universität

BM'den Boğaziçi eylemleri açıklaması 03.02.2021

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman vekil Jensen de "göstericilerin yanındayız" mesajı verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

CHP ve Saadet Partisi liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu

Erdoğan'a yanıt: Anayasadan önce zihniyet değişikliği lazım

CHP ve Saadet Partisi liderleri görüşmeleri sonrasında Anayasa değişikliği tartışmasıyla ilgili olarak önce zihniyetin değişmesi vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Mevcut Anayasa'ya uymayan kişiye nasıl güveneceğiz?" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  