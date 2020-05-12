Tweetlerine uyarı işareti konması Trump'ı kızdırdı

Twitter’ın iki mesajına uyarı işareti koyması ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırdı. "@Twitter şu anda 2020 Başkanlık Seçimi’ne müdahale ediyor" diyen Trump "Twitter özgür ifadeyi tamamen boğuyor ve ben Başkan olarak bunun olmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump ile Twitter arasında kriz yaratan tweetler, ABD'de 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde mektup yoluyla verilen oylara ilişkindi.

Trump tweetlerinde California eyaletinde Demokrat Vali Gavin Newsom'un vatandaşlara oy pusulası göndermesinin hileye yol açacağını savundu.

Trump "Posta kutuları soyulacak, oyların sahtesi yapılacak, hatta yasadışı olarak basılacak ve sahte imzalar atılacak. California Valisi oyları milyonlarca insana gönderiyor, eyalette oturan herkese, kim olurlarsa olsunlar ya da oraya nasıl gelmiş olurlarsa olsunlar, herkes bir tane alacak. Profesyoneller birçoğu daha önce oy vermeyi bile düşünmemiş tüm bu insanlara nasıl ve kim için oy vereceklerini söyleyecek. Bu hileli bir seçim olacak. Olamaz!" ifadelerini kullanmıştı:

Twitter'ın tweetlerin altına yerleştirdiği uyarı işaretinde "Mektupla gönderilen oylara ilişkin gerçekleri öğrenin" deniyor. Kullanıcılar etikete tıkladığında Trump'ın tweetlerinde yer alan iddiaların CNN, Washington Post ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre asılsız olduğu belirtiliyor. "Bilmeniz gerekenler" başlığı altında California valiliğinin oy pusulalarını "eyalette yaşayan herkese değil" sadece "kayıtlı seçmenlere" gönderdiği kaydediliyor. NBC News haberine göre "beş eyalette seçimlerin tamamen posta yoluyla yapıldığı ve mektup yoluyla gıyabi oy kullanmanın tüm eyaletlerde mümkün olduğu" da belirtiliyor.

Trump ise CNN ve Washington Post'un kendi açıklamalarıyla ilgili bu haberlerini "yalan haber" olarak tanımladı.

80 milyondan fazla takipçisi olan Trump Twitter'ı en sık kullanan siyasi liderler arasında.

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AFP/EC,TY

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