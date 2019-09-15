Tunus'un devrik lideri hayatını kaybetti

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali, 83 yaşında Suudi Arabistan'da hayatını kaybetti. Arap Baharı sırasında koltuğunu kaybeden Bin Ali, 2011'de Tunus'tan kaçarak Suudi Arabistan'a sığınmıştı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı ve Bin Ali ailesinin avulatı Münir Bin Salha da Zeynel Abidin bin Ali'nin ölüm haberini doğruladı.

1987'den 2011'e kadar Kuzey Afrika ülkesi Tunus'u yöneten Bin Ali'nin iktidarı, 2010 yılında bir seyyar satıcının kendini yakması ile patlak veren ayaklanmanın ardından sona ermişti. Tunus'taki ayaklanma daha sonra Mısır, Libya, Yemen gibi ülkelere de sıçramış ve kısa zaman içerisinde "Arap Baharı" adı ile anılmaya başlanmıştı. Bu süreç Mısır'da Hüsnü Mübarek, Libya'da da Muammer Kaddafi iktidarlarının sonunu getirmişti.

Suudi Arabistan'a kaçmasının ardından gıyabında yargılan Bin Ali, göstericilere yönelik sert müdahale nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Asker kökenli Bin Ali, eski devlet başkanı Habib Burgiba'yı devirerek iktidara gelmişti.

AFP / ÖA,ET

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