Tunus'ta ilk kadın başbakan atandı

Tunus’ta üniversitede öğretim görevlisi olan jeolog Necla Buden Ramazan ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atandı.

Yaklaşık iki ay önce parlamentoyu askıya alan ve başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said "olabildiğince hızlı bir biçimde" hükümeti kurma görevini Buden'e verdi. 63 yaşındaki Buden, kamuoyunda pek tanınmıyor. Yaklaşık bir hafta önce Kays Said cumhurbaşkanlığı yetkilerini genişlettiği için Buden'in başbakanlık yetkileri çok geniş değil.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Said'in Buden'i makamında kabul ettiği, kendisine hükümeti kurma ve "gelecek saat ya da günler içinde" sunma görevi verdiği görüntüleri yayınladı. Said yeni hükümetin başlıca görevinin "birçok devlet kurumundan yayılan kaosa ve yolsuzluğa son vermek" olduğunu söyledi. Said, bir kadının başbakan olarak atanmasını "Tunus için bir onur ve Tunuslu kadınlara saygının" bir ifadesi olarak niteledi. Said atamanın "tarihi" nitelikte olduğunu tekrar tekrar söylese de kamuoyuna servis edilen videoda Buden'in bir konuşma yapmadığı görüldü.

Necla Buden

Sürpriz atama öncesinde Buden bir yüksek okul reformu projesine başkanlık ediyordu. Jeoloji alanında doktorası olan Buden geçmişte de yüksek okul bakanlığında yönetici konumunda faaliyet göstermişti.

Said temmuz ayı sonunda Anayasa'nın 80'inci maddesine dayanarak eski başbakan Hişam el Meşişi'yi azletmiş, parlamentoyu askıya alarak milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Söz konusu madde, Cumhurbaşkanı'na "ülkenin birliği, güvenliği ve bağımsızlığına yönelik cidddi bir tehdit" durumunda olağanüstü önlemler alma yetkisi tanıyor.

Hükümetin görevden alınması ve parlamentonun askıya alınması Tunus'ta bir anayasa krizi yaratmıştı. İktidardaki Ennahda partisi Said'i darbe yapmakla suçlamış, yüzlerce Tunuslu sokaklarda protesto gösterileri düzenlemişti.

