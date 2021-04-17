 Tunus′ta göçmen botu battı: En az 41 ölü | AVRUPA | DW | 17.04.2021

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AVRUPA

Tunus'ta göçmen botu battı: En az 41 ölü

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bulunduğu bot Tunus açıklarında battı, biri çocuk en az 41 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Birleşmiş Milleter Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verdiği bilgilere göre, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri taşıyan bir botun Tunus açıklarında batması sonucu biri çocuk en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden göçmenlerin çoğunun Afrika'nın güneyindeki ülkelerin vatandaşları olduğu belirtildi. Tunus sahil güvenlik birimlerinin müdahalesi sonucu, botta bulunan üç göçmenin ise sağ kurtarıldığı ifade edildi.

Tunus'un Sfax kentindeki sahil güvenlik ekiplerince yapılan açıklamada botun batması sonucu en az 20 kişini hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi verilmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına cumartesi günü devam edilmesi bekleniyor.

BMMYK ve IOM'in verdiği bilgilere göre, Tunus-Avrupa rotası tehlikelerine rağmen rağbet görmeye devam ediyor. Kuruluşlar, geçen yıla göre Avrupa'ya bu rotayı kullanarak gelmek isteyenlerin sayısının üç kat arttığını açıkladı. BM'nin verilerine göre, yılın başından bu yana Akdeniz'den en az 290 göçmen hayatını kaybetti. 2020 yılında Akdeniz'den Avrupa'ya geçmek isterken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının da bin 200 olduğu açıklanmıştı.

AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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