Tunus'ta binlerce En Nahda yanlısı sokağa döküldü

Tunus'un İslamcı partisi ve koalisyonun büyük ortağı En Nahda Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle taraftarlarına dayanışma çağrısı yaptı. Binlerce kişi bu çağrıya, cumartesi günü başkent Tunus’ta sokaklara dökülerek cevap verdi.

İktidar partisinin çağrısıyla düzenlenen bu protestolar, ülkenin yıllardır şahit olduğu en kalabalık protestolar olarak görülüyor. İslamcı muhafazakar partinin binlerce destekçisinin “demokratik kurumları savunmak” için gerçekleştirdiği protestolara başka kentlerden gelen binlerce kişinin katıldığı kaydedildi. Protestocular sokaklarda "ulusal birlik” ve "siyasi istikrar” talep etti. En Nahda partisi, Tunus'ta aylardır “demokratik gidişatı sekteye uğratacak kadar sorumsuz davranıldığını” ve “şüphe ve güvensizlik“ ortamı yaratıldığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 16 Ocak'ta kabinesindeki 25 bakanlıktan 11'inde değişikliğe gittiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Kays Said ise kabine revizyonuna ilişkin güvenoyu oturumundan bir gün önce değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu, yeni bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu savunmuştu. Meşişi kabinesi 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu aldı. Bağımsız bir politikacı ve anayasa uzmanı olan Cumhurbaşkanı Said, değişiklik konusunda kendisine danışılmamış olması, bazı bakanların yolsuzluk şüphelisi olması ve çıkar çatışmalarından dolayı bakanlık görevine uygun olmamaları nedeniyle söz konusu revizyonu sert bir dille eleştirmişti. Cumhurbaşkanı, aralarında içişleri, adalet ve sağlık bakanlığı değişikliğinin de bulunduğu kabine değişikliğine onay vermemişti.

Söz konusu siyasi anlaşmazlıkların korona krizinin yanı sıra ekonomik krizle boğuşan ülkede, hükümetin işleyişini sekteye uğrattığına dikkat çekiliyor. Tunus’ta bir anayasa mahkemesinin bulunmaması nedeniyle, çatışma bağımsız bir merci tarafından çözüme kavuşturulamıyor.

Yaşanan siyasi kriz nedeniyle kredi derecelendirme kuruluşu Moody, bu hafta Tunus’un kredi notunu düşürdü. Bu durum, ülkenin ekonomik krizden çıkışının yolu olabilecek olası bir borçlanmanın önünü kapatıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise korona krizinin Tunus'un içinde bulunduğu sosyoekonomik kırılganlığı daha da şiddetlendirdiğini ve öngörülemez bir ekonomik gerilemeye neden olduğunu kaydetti ve ülkeyi bütçe açığını bir an önce kapatabilmesi için reform adımları atmaya davet etti.

AFP, dpa / AI, BÖ

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