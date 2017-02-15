Tunus açıklarında göçmen teknesi battı

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Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Tunus açıklarında batması sonucu teknede bulunan 127 göçmenden 43'ünün kaybolduğu bildirildi.
Libya'dan İtalya’ya geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Tunus açıklarında battı. Tunus Kızılayı'ndan yapılan açıklamada Akdeniz'i geçmeye çalışan teknenin batması sonucu 43 göçmenin kaybolduğu, 84 kişinin ise düzenlenen operasyonla kurtarıldığı belirtildi. İnsani yardım örgütü Kızılay, Libya'nın kuzeybatı kıyısındaki Zuwara'dan yola çıkan teknede 127 göçmenin bulunduğunu; göçmenlerin 46'sının Sudan, 16'sının Eritre, 12'sinin Bangladeş ve 5'inin de Mısır'dan olduğu açıkladı.
Son aylarda, havaların ısınmasıyla birlikte Tunus ve Libya'dan İtalya’ya geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının artmasından dolayı boğulma vakalarında artış gözlemleniyor. Geçen ay, Tunus sahil güvenliği Avrupa’ya gitmekte olan bottan 267 göçmeni kurtarmıştı.
Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) verilerine göre bu yıl içerisinde 550 göçmen Akdeniz’de hayatını kaybetti.
İtalya İçişleri Bakanlığı verileri ise yaklaşık 19 bin 800 göçmenin yıl başından beri İtalya’ya ulaştığını gösteriyor.
Rtr, AFP / AI, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 74 kişi hayatını kaybetti.
Libya'dan Avrupa kıyılarına doğru hareket eden göçmen teknesi battı, en az 40 kişi öldü ya da denizde kayboldu. Akdeniz'deki göç yolunda bu yıl ölenlerin sayısının 900'e yaklaştığı bildirildi.