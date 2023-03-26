Tunus açıklarında batan teknelerde en az 29 sığınmacı öldü

Tunus açıklarında alabora olan üç teknede 29 Afrikalı sığınmacı yaşamını yitirdi. Tunus sahil güvenliği sığınmacıların Akdeniz’i geçerek İtalya kıyılarına ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

Afrika ülkelerinden gelen ve Avrupa'ya ulaşmaya çalışan birçok sığınmacı Akdeniz'de hayatını kaybediyor.

Tunus Sahil Güvenliği İtalya sahillerine ulaşmak isteyen sığınmacıları taşıyan üç teknenin alabora olması sonucu Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen en az 29 sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dört günde ayrıca İtalya kıyılarına ulaşmaya çalışan beş ayrı sığınmacı botunun batması sonucu 67 kişinin kaybolduğu ve 7 kişinin de öldüğü belirtiliyor.

Tunus son dönemde Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden Avrupa'da daha iyi bir hayat umuduyla Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan sığınmacıların izlediği rotada Afrika'dan ayrılma noktası olarak Libya’nın yerini almış durumda.

Tunus Ulusal Muhafızları komutanlarından Hüssam Cebabli ülkenin kuzeyindeki Mehdiye sahilinde 11 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Sahil güvenliği, son dört gün içerisinde İtalya’ya doğru yola çıkan 80 botu durdurduklarını ve çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 3 binden fazla sığınmacıyı da gözaltına aldıklarını açıkladı.

Tunus yetkili makamları belgeleri olmayan Sahra altı Afrikalı sığınmacıların tutuklanmasına karar vermişti.

BM: Tunus'tan gelen sığınmacı sayısında büyük artış

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu yıl İtalya'ya Tunus'tan 12 bin sığınmacı düzensiz geçiş yaptı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam bin 300 düzeyindeydi.

Sahra altı Afrikalı sığınmacılar BM ofisi önünde Fotoğraf: Fethi Belaid/AFP

Tunus Sosyal ve Ekonomik Haklar Forumu verilerine göre Tunus sahil güvenliği yılın ilk üç ayında Avrupa'ya gitmeye çalışan 14 bin sığınmacıya engel oldu. Geçen yıl bu sayı 2 bin 900'dü.

İtalya'dan ekonomik yardım çağrısı

İtalya sahil güvenlik yetkilileri ise son iki kurtarma operasyonunda İtalya açıklarında 750 sığınmacıyı kurtardıklarını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Tunus'un finansal istikrarı sağlanmadıkça Avrupa’nın artan sığınmacı akını riski altında olduğunu söyledi. Meloni, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve bazı ülkelere Tunus'a yardım çağrısında bulundu.

Reuters, AFP / SSB, EC