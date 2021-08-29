 Tunceli′de orman yangınına müdahale sürüyor | Türkiye | DW | 29.08.2021

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Türkiye

Tunceli'de orman yangınına müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Tunceli'deki orman yangınlarından üçünün kontrol altına alındığını, tek noktada devam eden orman yangınına ise iki helikopter, bir uçak ve 40 personelle müdahale edildiğini duyurdu.

Türkei Klima l Waldbrand in Tunceli

Orman Genel Müdürlüğü‘nden (OGM) yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45'te, dört ayrı noktada başlayan orman yangınlarının üçünün kontrol altına alındığı belirtilerek, "Devam eden diğer yangına iki helikopter, bir uçak, işletme müdürlüğümüze ait bir arazöz, üç ilk müdahale aracı ve iki dozer ve iki greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır" denildi.

Türkei Klima l Waldbrand in Tunceli

12 yangın kontrol altına alındı

Açıklamada, 28 Ağustos'ta Türkiye genelinde yaşanan 6 orman ve 6 kırsal alan yangınlarının tamamının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada İzmir Aliağa'da, Şırnak Uludere Ortasu köyünde, Burdur Bucak Elsazı köyünde, Edirne Keşan Yenice köyünde, Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde ve Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde çıkan yangınların kontrol altına alındığı ve bölgelerdeki soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Dün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangınının da meydana geldiği belirtildi.

İlk 8 ayda binlerce yangın

OGM'nin verilerine göre yılın ilk 8 ayında Türkiye'de bin 597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandı. Yangınların tamamının kontrol altına alındığı ve yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

DHA/ SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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