Tunceli'deki kayyum atamalarına tepkiler: "İrade gasbı"

Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt'taki kayyum atamalarının ardından Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının da görevden uzaklaştırılması tepkilere neden oldu.

Kayyum kararları sonrası Tunceli ve Elazığ'da eylem yasağı getirildi. Valilik kararlarıyla, Tunceli'de 10, Elazığ'da da 7 gün süreyle toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

Kayyum atanmasının ardından düzenlenen protesto eylemleri sonrası Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Tunceli Belediyesi binası da beton bariyerlerle kapatıldı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte dört sanık hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davada Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3'er ay hapis cezası alan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığınca görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Partili Konak, yüzde 40,22'lik oy oranıyla Tunceli Merkez'de açık arayla Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Ovacık ilçesinde de CHP'li Sarıgül yüzde 33,64'lük oyla seçimlerde galip gelmişti.

CHP'li belediye başkanlarına çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kayyum politikalarına karşı 30 Kasım'da toplanmak üzere CHP'li 414 belediye başkanının Genel Merkez'e çağrıldığını duyurdu.

Özel, "Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız" dedi. CHP, Tunceli ve Ovacık'a heyet gönderme kararı aldı. Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.

Kayyum atamalarına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları da bugün Tunceli'de olacaklarını duyurdu.

Hatimoğulları, "Dersim ve Ovacık belediyelerini gasp eden sarayın kayyım siyasetini tanımıyoruz. Kayyımları reddediyoruz! Dersim ve Ovacık halkının iradesine kayyım atayan darbeciler; Dersim’in tarihi direniş geleneği ekseninde kurulan ittifak politikaları, dayanışma kültürü ve demokratik halk iradesi karşısında büyük kaybedecekler" dedi. Bugün bölgede olacaklarını da kaydeden Hatimoğulları "Yüreği demokrasiden yana atan herkesi kayyıma karşı demokratik tepki vermeye çağırıyoruz. Kesintisiz darbelere artık yeter diyoruz" diye belirtti.

Bakırhan: Barış diyenlerin cebinden kayyım çıkıyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dersim, tarih boyunca direnişin ve onurun simgesi olmuş bir kenttir. Zorbalığa, baskıya ve zulme karşı verdiği mücadele, onu yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda bir değer haline getirmiştir. Bu topraklar, 1938'de insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamla sınandı; acılarla yoğruldu, ama boyun eğmedi. Toplumsal barış diyenlerin cebinden kayyım çıkıyor, el uzatıyoruz diyenlerin diğer elinde kayyım beliriyor. İyi bilinmelidir ki; Dersim kayyımla yönetilemez, iradesi zorbalıkla teslim alınamaz. Halkın iradesine uzanan bu el, Dersim’in onurlu tarihine çarpacaktır."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sandık hukukuyla alamadığınız, seçim yoluyla kazanamadığınız bir kenti kayyumla ele geçirmeye çalışmak en hafif tabirle zorbalık olabilir. Tarihten ders alsaydınız Dersim'in zorbalıkla yönetilemeyeceğini yüzyılda öğrenmiş olurdunuz" diye tepki gösterdi.

İmamoğlu: Millet iradesinin gasbı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem Imamoğlu da Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı'na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyim olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir. Unutmamak gerekir ki, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atanması, sandıkta tecelli eden halkın iradesine açıkça darbedir. İktidar, sandıkta alamadığı yerleri masa başında gasp ediyor. Bu demokrasi düşmanlığına, kayyım zorbalığına teslim olmayacağız!" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan sonucun vatandaşların demokrasiye olan inancının zaferi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Ancak görüyoruz ki, halkın iradesine tahammülü olmayanlar, hırslarını hukuktan ve adaletten üstün tutmaya çalışıyor. Şunu iyi bilin: Bu millet sizin keyfi düzeninize boyun eğmeyecek! Ovacık'ta da, Esenyurt'ta da, Batman'da da, Tunceli'de de, bu ülkenin her karışında halkın dediği olur! Sandıkla gelen, ancak sandıkla gider. Halkın iradesine düşmanlık eden herkesin, her sistemin karşısındayız. Bu ülkenin gerçek sahibi 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır."

DW,ANKA/ETO,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?