 Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’ndan Dersim açıklaması | TÜRKİYE | DW | 23.05.2019

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TÜRKİYE

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’ndan Dersim açıklaması

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, belediye binasındaki "Tunceli" tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararının ancak valilik onayıyla uygulanabileceğini söyledi. Karar, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Fatih Mehmet Maçoğlu

Fatih Mehmet Maçoğlu

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binasındaki Tunceli yazısının Dersim olarak değiştirilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunceli Belediyesi yazısının altında kendisinden önceki dönemde de Dersim Belediyesi tabelasının asılı olduğunu hatırlatan Türkiye Komünist Partili (TKP) Maçoğlu, belediye meclisinde alınan kararın Valilik onayıyla uygulamaya konulabileceğini söyledi.

Maçoğlu, "Yaptığımız belediye meclisi toplantısı sırasında önergeyle bu yönde başvuru yapıldı. Belediye meclisinde arkadaşlarımızın çoğunun oylarıyla bu önerge kabul edildi ve bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani Valilik makamına gidiyor. Valilik onayından sonra hareket ediliyor yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra alınan kararlar için harekete geçiliyor. Valilik onaylamazsa zaten karar uygulanamaz" diye konuştu.

Tunceli Belediye Başkanı, "Bizim burada yaptığımız 'Dersim' adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip, göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız" ifadelerini kullandı.

Dersim adının uzun süreden beri Cumhurbaşkanı, parti genel başkanları, bakanlar tarafından kullanıldığını dile getiren Maçoğlu: "Bugün burada Dersimspor diye bir kulüp var, Dersim diye bir gazete var, Dersim62 diye bir kulüp kuruldu ve yine bir devlet okulunun adı da Dersim. Yani bizim burada yaptığımız şey Dersim'in adını politikleştirmek değil, tersine halkın talepleri doğrultusunda o talebi yerine getirme meselesiydi ama bu kararı veren belediye başkanı ya da belediye meclisi değil. Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Ne olmuştu?

Daha önce belediye binasının girişinde asılı olan Dersim Belediyesi tabelası, Tunceli'ye kayyım atanmasının ardından 2017 yılında kaldırılmıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Maçoğlu'na tabelada yer alan Tunceli yazısının kaldırılıp yerine Dersim ibaresinin yer aldığı tabelanın yeniden asılması kararı sonrası sosyal medyadan tepkiler gelmişti.

Maçoğlu’na tepki gösterenlerden Fox Ana Haber’in sunucusu Fatih Portakal attığı tweette “Dersim denilse ne olur, Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorun arasında başkan Maçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!" ifadelerini kullandı.

Ünlü müzik grubu Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz ise "Bir değişim varsa bile kanuni olarak meclisten geçip onaylanması lazım. 1935'te yukarıda yazıdaki nedenlerden dolayı değişmiş. Bugün tekrar değişecekse meclis kararı ile kanuni yollardan değişir. Yoksa 1935 Tunceli kabul edilmiştir! Ferdi, duygusal karar almalar kaos yaratır" şeklinde tweet attı. 

Sanatçı ve insan hakları aktivisti Ferhat Tunç, daha önce zaten asılı olan Dersim tabelasının kayyım tarafından indirildiğini hatırlatarak, "#DersimDeğilTunceli tagı altında Sabiha Gökçen’li katliam çağrıları yapacak kadar barbarlaşanlar var" ifadelerini kullandı.

AA,DHA / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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