Tuchel sezon sonunda Bayern'den ayrılıyor

Alman 1. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in, teknik direktör Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracağı duyuruldu.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen yağtığı açıklamada, "Şeffaf ve iyi bir görüşmenin ardından, iş birliğimizi yaz döneminde bitirme konusunda görüş birliğine vardık. Hedefimiz 2024/25 sezonunda, yeni bir teknik direktörle yeni bir yapılanmaya gitmek. O zamana dek kulüpteki her bir bireyden beklentimiz, Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da azami hedeflerimize ulaşabilmek için, elinden gelenin en iyisini yapmasıdır" ifadelerini kullandı.

Thomas Tuchel'in Bayern Münih ile olan ve sezon bitiminde feshedilecek sözleşmesi, normal şartlar altında 2025 Yazı'nda sona erecekti.

Jan-Christian Dreesen Fotoğraf: IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern Münih'in son olarak art arda Bayer Leverkusen'e, Lazio Roma'ya ve VfL Bochum'a mağlup olmasının ardından Thomas Tuchel'in geleceği ile ilgili çok sayıda spekülasyon dile getirilmişti. Son 11 sezonda aralıksız şampiyon olarak Bundesliga'yı domine eden Bayern Münih'in, bu sezon uzun bir aranın ardından ilk kez hiçbir kupa kazanamama ihtimali var. Kulüp yönetimi, geçen hafta sonu, ligin zayıf ekiplerinden VfL Bochum'a karşı deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından, Tuchel'e bir hafta daha şans tanındığını açıklamıştı. Ancak şimdi Tuchel ile sezon sonuna dek devam edilmesini kararlaştıran yönetimin, futbolculardan daha fazla sorumluluk almalarını talep edeceği ve bir teknik direktör değişikliği ile kötü gidişatta futbolcuların da payının olmadığı gibi bir görüntü yaratmak istemediği bildirildi.

Tuchel'in halefi kim olacak?

Thomas Tuchel'den boşalacak olan Bayern Münih teknik direktörlüğü koltuğuna kimin oturacağı konusunda bir süredir çeşitli söylentiler Alman futbol kamuoyunu meşgul ediyor. Zinedine Zidane, Hansi Flick, Ole Gunnar Solskjaer, Sebastian Hoeneß, Jose Mourinho, Antonio Conte ve Xabi Alonso bu bağlamda dile getirilen isimlerden bazıları.

2023/2024 sezonunun 22. haftasında deplasmanda VfL Bochum'a 3-2 yenilen Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane Fotoğraf: Mika Volkmann/picture alliance

Bayer Leverkusen'i Bundesliga şampiyonluğunun en büyük adayı haline getiren, Bayern Münih'in eski futbolcusu Xabi Alonso, sözleşmesi gereği en erken gelecek sezon takımın başına geçebilir. VfB Stuttgart ile başarılı bir sezon geçiren Sebastian Hoeneß için de aynı durum geçerli.

Thomas Tuchel, geçen sezonun son maçında Borussia Dortmund'un favori olduğu karşılaşmada, kendi sahasında FSV Mainz ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetmesiyle Bayern Münih ile şampiyonluğa ulaşmış ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmuştu.

İçinde bulunduğumuz 2023-2024 sezonunda da, Almanya Kupası'ndan 3. Bundesliga takımı 1. FC Saarbrücken'e 2-1 yenilerek elenen Bayern Münih, ligde lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise, ilk maçta Lazio Roma'ya karşı 1-0 mağlup olan Münihliler, rövanşta rakibini yenemez ise bu kupaya da veda edecek.

SID / ET,BÖ

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