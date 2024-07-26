Tuğrul Türkeş'ten Adalet Bakanı'na Kavala tepkisi

Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ile görüşme talebini bir hafta önce Adalet Bakanlığına ileten Tuğrul Türkeş, kendisine halen yanıt verilmemesini ve Bakan'ın davanın içeriğiyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Aralarında Osman Kavala'nın da olduğu Gezi Parkı Davası hükümlülerini cezaevinde ziyaret etmek istediğini ifade eden ve bunun için geçen hafta Adalet Bakanlığı'na Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı sıfatıyla başvuran AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, bugüne dek kendisine Bakanlık'tan herhangi bir yanıt gelmemesini X hesabından paylaştığı bir mesajla eleştirdi.

Türkeş, "Her gün onlarca tutuklunun ziyaret edilmesi hususunda Bakanlığa müracaatlar yapılıp bunlar gün içerisinde sonuçlandırılır iken, yukarıda bahse konu talebimiz karşılığında Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır" ifadelerini kullandığı "Zorunlu bir açıklama" başlıklı mesajının devamında, "Adalet Bakanımız kamuoyunda makes bulmuş bu gelişmeyi, başvuruyu tarafsız bir şekilde yönetmesi gerekirken tam tersine dosyayı sümen altı etmeye yönelik açıklama, değerlendirme yapma cihetine gitmiştir. Kanaatimce bu, doğru bir yaklaşım değildir" dedi:

Kavala'nın "Türkeş" açıklaması

Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, Tuğrul Türkeş'in kendini ziyaret etme isteğiyle ilgili geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yapmış ve "Sayın Tuğrul Türkeş'in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği 'hayatının yedi yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum' şeklindeki sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı. Kavala ayrıca açıklamasında, Türkeş'in iç dünyasıyla ilgili bu sözlerinin, babasının çektiği acıları yakından hissetme deneyimiyle alakalı olduğunu belirterek "Kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş" demişti.

Osman Kavala Fotoğraf: Kerem Uzel/dpa/picture alliance

Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski lideri ve bu hareketin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, Kavala'yı ziyaret etme isteğini duyurduğu açıklamasında "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının yedi yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum" ifadelerini kullanmıştı.

DW / ET,BK

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