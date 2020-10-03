 Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı | TÜRKİYE | DW | 13.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı

Kobani olayları soruşturmasında, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan HDP eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

default

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılındaki 6-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmasına başka bir dosyadan tutuklu bulanan eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel'i de dahil etti. Tuğluk ve Tuncel tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Kobani dosyasına ilişkin savunmalarını verdi. Savcılık, iki ismi tutuklama istemiyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, Tuğluk ve Tuncel hakkında da tutuklama kararı verdi. Böylelikle, soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Sebahat Tuncel (Arşiv)

Sebahat Tuncel (Arşiv)

Mahkeme, kararın gerekçesinde yapılan incelemeler sonucunda, "Tuncel ve Tuğluk'un üzerlerine atılı devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs ve suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak silahla birden fazla kişi ile yağma suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulundu" ifadesi kullanıldı.

Aysel Tuğluk (Arşiv)

Aysel Tuğluk (Arşiv)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül'de Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çoğu HDP'li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, mahkemeye çıkartılan 17 HDP'li tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Kars Belediyesi Başkanlığından istifa eden Ayhan Bilgen, eski milletvekilleri Ayla Akat Aka ve Emine Ayna ile HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal da bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında, 2019 yılında HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında tutuklama kararı verilmişti. Savcılığın "Kobani olayları"ndan altı yıl sonra harekete geçmesi tartışmalara neden olmuştu.

ANKA,DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Buldan: 6-8 Ekim'i katliama dönüştüren devlet içi güçlerdir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'lilere yönelik tutuklamalarla yeniden gündeme gelen 2014 yılındaki Kobani olaylarıyla ilgili konuştu. Buldan, protestoların şiddete dönüşmesinden devlet içi güçleri sorumlu tuttu.  

Kobani soruşturması iktidarı kurtarır mı?

"HDP’lilerin hedef alındığı, seçilmiş belediye başkanının tutuklandığı Kobani olayları soruşturması, iktidarın seçimlerde belirleyici olacak yasal bir partiyi saf dışı bırakma çabası." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.  

HDP'den tepki: Ankara Adliyesi'nde suç işlendi

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, Kobani soruşturması kapsamında 17 HDP’linin tutuklanmasını "hukuksuz" diye nitelendirerek "HDP bu saldırılarla zayıflamaz, her geçen gün daha da güçleniyor" dedi.  

Benzer içerik

Festnahmen in der Türkei

Kobani soruşturması iktidarı kurtarır mı? 03.10.2020

"HDP’lilerin hedef alındığı, seçilmiş belediye başkanının tutuklandığı Kobani olayları soruşturması, iktidarın seçimlerde belirleyici olacak yasal bir partiyi saf dışı bırakma çabası." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Türkei Fotoreportage Justiz

Kobani eylemleri nedeniyle 17 HDP'li hakkında tutuklama kararı 02.10.2020

Altı yıl önceki Kobani protestoları nedeniyle gözaltına alınan ve aralarında Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 20 HDP'liden 17 hakkında tutuklama kararı çıktı.

Türkei Ankara | Polizeioperationen gegen oppositionspartei HDP in der Türkei

HDP'den tepki: Ankara Adliyesi'nde suç işlendi 02.10.2020

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, Kobani soruşturması kapsamında 17 HDP’linin tutuklanmasını "hukuksuz" diye nitelendirerek "HDP bu saldırılarla zayıflamaz, her geçen gün daha da güçleniyor" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

DİSK: İşsizlik düşmüyor artıyor

TÜİK'in istatistiklerinin ardından kendi raporunu yayımlayan DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybının 10 milyonu geçtiğini bildirdi. Raporda istihdam ve işsizlikteki kötü gidişin devam ettiği vurgulandı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  