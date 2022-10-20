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TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağındaki patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.
TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağındaki patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.Fotoğraf: Can Bursali/DW
PolitikaTürkiye

TTK faaliyet raporu: Bir yılda 2 bin 960 işçi yaralandı

2 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2021 faaliyet raporuna göre, 5 müessesede bir yıl içinde meydana gelen kazalarda 2 bin 960 işçi yaralandı. Rapor, Amasra’da da her iki günde bir işçinin yaralandığını ortaya koydu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 2021 faaliyet raporu, Türkiye’de kuruma bağlı maden sahalarında yaşanan iş kazalarının boyutunu ortaya koydu. TTK’ya bağlı Kara, Kozlu, Üslümez, Armutçuk ve Amasra müesseselerinde bir yılda yaşanan kazalardaki yaralanmalara ilişkin verilerin yer aldığı rapora göre, 5 müessesede bir yıl içinde meydana gelen kazalarda 2 bin 960 işçi yaralandı. Bu sayının, günde ortalama 8 yaralanma vakasına tekabül ettiği , 2021’in Ocak ayında da bir işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rapora göre, kazaların yüzde 98’i yeraltında, yüzde 2’si ise yer üstünde meydana geliyor. Raporda bu kazaların nedenlerine ilişkin, “Yüzde 68'i muhtelif, yüzde 15'i göçük, yüzde 12'si malzeme taşıma, yüzde 2'si nakliyat ve yüzde 2'si harici işlerde görülmektedir” ifadesi yer aldı.

Rapor, geçen hafta 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra’ya ilişkin de çarpıcı verileri ortaya koydu. Verilere göre, Amasra'da yaşanan kazalarda her iki günde bir işçi yaralanıyor. Raporda, “Zonguldak Taşkömürü Havzası’ndaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir” ifadeleri kullanıldı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim’de meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. TTK, maden faciasına ilişkin "Sayıştay raporunda tehlikeye dikkat çekildiği" iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini öne sürmüştü.

DW/SÖ,BK

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