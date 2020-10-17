 TTB ve TPD′den uyarı: Sağlık çalışanları tükenmek üzere | TÜRKİYE | DW | 19.10.2020

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TÜRKİYE

TTB ve TPD'den uyarı: Sağlık çalışanları tükenmek üzere

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık sektöründe ruhsal ve bedensel tükenmişlik uyarısı yaparak "Sağlık çalışanları tükendiğinde bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır" dedi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve olumsuz koşullar altında yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlikle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

TTB ve TPD'nin sanal platformda yaptığı "Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz" konulu basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının Covid-19'a toplumun genelinden 14 kat daha sık yakalandığına dikkat çekilerek, "Yükleri günden güne arttığı halde çalışma koşulları ve ücretlerinde bir iyileşme yerine hak ettikleri saygıyı bile göremeyip, idareciler tarafından 'kendilerini

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Pandemide ölen doktor sayısının 32'ye ulaştığını duyuran TTB, alınabilecek önlemler için Sağlık Bakanı'ndan randevu talep etti. Ankara Tabip Odası Başkanı, "Hekimlerin üçte biri 'Tükendik' diyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanlarının kazançları, ağır çalışma koşullarına rağmen yüzde 40-60 oranında azaldı. İstifa ve emeklilik taleplerinde göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, acil servis ve aile hekimleri başı çekiyor.

Konya’da koronavirüs vakaları alarm veriyor. Sağlık çalışanları hiçbir hastanede yer kalmadığını söylerken, şehre giriş çıkışlar kısıtlandı.

Covid-19 yoğun bakımında çalışan ve 20 TL “tavandan ek ödeme” alan hemşireden sonra 1 kuruş bile almayan hastabakıcı, laborant ve temizlik görevlileri DW Türkçe’ye konuştu.

hastalandırmak'la suçlanıyorlar. Sağlık çalışanlarının ne beden enerjisi, ne ruhsal gücü sonsuzdur. Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur" ifadeleri kullanıldı.

Tükenmişlik kavramının "kişinin bedensel ve ruhsal enerji kaynaklarının bitmesi" anlamına geldiğine ve insanlarla yoğun ilişki gerektiren, doğası gereği fedakarlığa dayalı ve sorumluluğu yüksek meslek üyelerinde daha fazla görüldüğüne işaret edilen ortak açıklamada, sağlık çalışanlarının salgın nedeniyle aile bireylerinden uzakta durmak zorunda kalmasının da tükenmişliği artırdığı kaydedildi.

"Sağlık sistemi, çalışanlarına şefkatli davranmıyor"

Küresel salgın döneminde Türkiye'de sağlık çalışanlarının tükenmişliğini önlemeye yönelik alınan önlemlerin yetersiz kaldığına işaret eden TTB ve TPD, "Bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarına tarama testleri tıbben gerekenden çok az uygulandı ya da hiç uygulanmadı. Hastane ortamında şiddetli virüs yüklenmesiyle karşılaşan sağlıkçılar, bulaştırıcı olup olmadıkları hakkındaki bilgisizliğin verdiği kaygı içinde kaldılar. İdari kararlar tıbben gerekenden farklı olduğunda bu durumun getirdiği yük tükenmeye dönüştü. Hastalanan sağlık çalışanlarının göreve dönmelerinin hemen ardından ani ölümleriyle karşılaşılması, tıbbi yönden 'göreve başlama' ölçütlerinin uygulanmasında duyarlık gösterilmediğinin göstergelerindendir. Ülkemizin sağlık sistemi kendi çalışanlarına şefkatli davranmamaktadır" eleştirisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının tükenmelerini önlemek amacıyla ruh sağlığı yönünden tarama çizelgeleri ve psikiyatrik muayenelerle izlenmeleri gerektiğine işaret edilen ortak açıklamada, "Sağlık çalışanlarının tükenmeleri ve iş verimlerinin azalması doğrudan doğruya toplum sağlığı sorunu olarak baş gösterecektir; ancak bu süreç sağlık çalışanlarının toplu tükenmesi ile sonuçlandığında, bu sorunla baş edecek başka bir meslek grubu bulunmayacaktır" uyarısı yapıldı.

DW/ BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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