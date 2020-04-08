TTB: Bakanlık korona ölümlerini doğru raporlamıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşanan ölümleri raporlarken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği kodlara uymadığını savundu.

Çarşamba günü açıklama yapan TTB Merkez Konseyi, Şubat ayından itibaren yaşanan ölümlerin kayıtlarının gözden geçirilmesini istedi. İlgili açıklamasında kuruluş, "Ölüm belgelerinin doğru biçimde düzenlenmesi, epidemiyolojik analizler ve halk sağlığı çalışmaları için doğru ve güvenilir bilgilerin oluşturulması için zorunludur" ifadesini kullandı.

"Kayda doğal ölüm olarak geçiriliyor"

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı ölümlerin değerlendirilme sürecinin sorunlu olduğuna vurgu yapan TTB, bazı ölüm vakalarının Covid-19’a işaret etmesine rağmen vakaların bu şekilde kayıt altına alınmadığını savundu. TTB açıklamasında, "Birliğimize bağlı hekimlerden yapılan bildirimler, bilgisayarlı tomografisi ve/veya klinik bulguları hastalığı desteklediği halde, PCR testi pozitif olmayan hastaların yaşamlarını yitirdiklerinde kayıtlara Covid-19 olarak geçmediği, bunun yerine ‘viral pnömoni’, ‘doğal ölüm’ veya ‘bulaşıcı hastalık’ olarak geçebildiği biçimindedir" ifadelerine yer verildi.

Son günlerde Bakanlık tarafından açıklanan ölüm sayılarının "epidemiyolojik dağılımlara uyum göstermediğini" ve "doğrulanmış olgu sayıları ile ölüm sayıları arasında paralellik bulunmadığını" belirten Konsey, "Kuşkusuz ölüm sayılarının artış göstermemesi çok memnuniyet verici bir durumdur, ancak dünyanın diğer ülkelerinde gözlenen örüntü ile örtüşmemesi dikkate alınması gereken bir durumdur" dedi.

"Bakanlığın tavrı risk doğuruyor"

Sağlık Bakanlığının "DSÖ tarafından önerilen kodları neden kullanmadığının merak konusu olduğunu" kaydeden kuruluş, "Bu kodların DSÖ gibi uluslararası kuruluşların önerdiği biçimde kullanılmaması Covid-19 pandemisi sırasında ölüm sayılarının az gösterilmesine yol açmakta, böylece sorunun boyutunun tam olarak belirlenememesi ve alınması gereken halk sağlığı önlemlerinin yeterli düzeyde alınamaması riskini doğurmaktadır" ifadesini kullandı.

TTB, Sağlık Bakanlığı’na, DSÖ tarafından belirlenen kodları kullanma ve Şubat ayından itibaren Türkiye’de yaşanan ölümlerle ilgili kayıtları buna uygun şekilde gözden geçirme, gereken durumlarda da sözel otopsi tekniği uygulama çağrısında bulundu. TTB, ölüm kayıtlarının açılması durumunda da, "bu sürece katkı sunmaya hazır" olduğunu kaydetti.

TTB'nin aktardığına göre DSÖ, Covid-19 salgın sürecindeki ölüm kayıtlarına ilişkin iki kod öneriyor. Kuruluşa göre bu kodlar, "U07.1: COVID-19, virüs tanımlanmış" ve "U07.2: COVID-19, virüs tanımlanmamış" şeklinde.

DW / BÜ,HT

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