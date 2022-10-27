TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

TSK’ya yönelik kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasını istediği için gözaltına alınanTürk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Korur Fincancı Sincan Kapal Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Fincancı'ya "gizli sorgu"

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı, savcıya ifade vermeye geleceğini bildirmesine karşın gözaltına alınmıştı. İstanbul’dan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen Fincancı’nın ifadesi gece 01:30’a kadar sürdü. Fincancı, daha sonra sağlık kontrolünün ardından sabah 05:45 sıralarında Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Bu nedenle Ankara Adliyesi’nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Adliye çevresini demir bariyerlerle çeviren polis, gazeteciler dâhil Fincancı’nın işlemlerini takip etmek isteyenleri içeri almadı. Adliyeye girmek isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine polis müdahale ederek dışarı çıkardı.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz da polisin uzaklaştırdığı isimler arasında yer aldı.

Polis, arasında KESK MYK üyesinin arasında bulunduğu beş kişiyi gözaltına aldı.

Gazetecilerin görüntüleri silindi

Adliye önünde yaşananları görüntülemek isteyen gazetecilere de polis müdahale etti. Gazetecilerin kimlik kartlarını toplayan polis, bazı gazetecilerin aldığı görüntüleri de sildirdi. Kadıköy’de İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ile Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun yaptığı eyleme de polis müdahale etti. Bu kapsamda gözaltına alınanlar oldu.

Savcı tutuklama istedi

Terör suçlarına bakan bir savcı tarafından sorgulanan Fincancı,daha sonra "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi. Fincancı, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğinde de ifade vererek, suçlamaları reddetti. Öte yandan avukatlar, Fincancı’nın TEM’deki sorgusunun ardından dinlenme imkanı verilmeden sabah erken saatlerde adliyeye getirilmesine tepki gösterdi. DW Türkçe'ye bilgi veren avukatlar, bunun yasak sorgu yöntemi olduğunu ifade etti.