TTB anketi: Sağlık çalışanlarının donanımı eksik

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), COVID-19 hastalığıyla mücadelede kritik önemde olan sağlık çalışanlarının virüse maruz kalma ihtimalini ölçmek amacıyla hazırladığı risk değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı.

20 Mart 2020 tarihinde web tabanlı ve öz bildirime dayalı olarak başlatılan ankete ilk iki günde 74 ilden yanıt veren bin 820 sağlık çalışanının yüzde 70'i çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası bulunduğunu aktardı. TTB'nin anketi, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım konusunda hâlâ ciddi eksiklikler yaşadığını gösteriyor.

Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 6'sı bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirtiyor.

Yanıt verenlerin yüzde 48'i çalıştığı kurumda COVID-19 için triaj mekânı, yüzde 44'ü COVID-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 53'ü COVID-19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50'si COVID-19 ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber gibi eğitim materyali verilmediğini ifade ediyor.

Yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 31'inin en az bir kronik hastalığı bulunduğu, yüzde 4'ünün 65 yaş üzerinde ve yüzde 1'inin gebe olduğu belirtildi.

Koruyucu donanım eksik

Anket, sağlık çalışanlarının COVID-19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya hizmet verirken kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda halen ciddi sorunlar yaşadıklarını da ortaya koydu.

Ankete yanıt verenlerin yüzde 78'i N5 maske, yüzde 74'ü siperlik ya da koruyucu gözlük, yüzde 71'i tek kullanımlık önlük/tulum yüzde 60'ı tıbbi maske, yüzde 52'si önlük forma ve yüzde 38'i de eldivene erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Anketin sonuç bölümünde, risk değerlendirmesi çalışmasının ilk verilerinin sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlik ve sorunlara işaret ettiği tespiti yapılarak, bu koşulların meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturduğu, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olduğu vurgulandı.

Sağlık çalışanlarının salgın etkeni virüs ile enfekte olmasının sağlık hizmetlerinin salgına yanıt kapasitesini olumsuz etkileyeceği ve sorunun büyümesine yol açacağı tespitinin yapıldığı raporda, sağlık çalışanlarının virüsten korunması ve virüs bulaşımı ile ilgili bir izleme ve değerlendirme programı oluşturulmasının hayati önemde olduğu kaydedildi.

DW / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe