TTB: Aşılı vakaların sayısı artıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen Aile Hekimleri Pandemi anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

Mart ayında 58 ilden 845, Nisan ayında da 43 ilden 478 aile hekimiyle yapılan anket, vaka sayılarının aşılamaya rağmen arttığını ortaya koydu.

Ankete göre bölgelerindeki vaka sayılarında artış olduğunu bildiren aile hekimlerinin oranı Mart ayındaki yüzde 75'ten Nisan ayında yüzde 86'ya yükseldi. Vakalarda azalma olduğunu bildirenlerin oranı ise yüzde 13'ten yüzde 6,7'ye geriledi.

Halen bölgesel önlemlerle vaka artışının önüne geçilebilecek yerler olduğuna dikkat çeken TTB, vakaların en yoğun görüldüğü İstanbul’dan şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasının aşılama oranları yükselene dek vaka kontrolünü sağlamaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

"Aşılama hızı artırılmalı"

TTB raporunda salgın yayıldıkça aşılı olduğu halde Covid-19 geçirenlerin sayısının da artacağı öngörüsünde bulunuldu. Mart ayı anketinde çift doz aşılı olup Covid-19 geçiren aile hekimi oranı 10 binde 12 olarak kaydedilirken bu oran Nisan ayı anketinde dört kata yakın artarak 10 binde 45’e çıktı.

Aile hekimlerinin yüzde 92'sinin aşılanmış olduğuna dikkat çekilen raporda, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranının da yüzde 76'ya yükseldiği belirtildi.

Çift doz aşılı hastaları arasında Covid-19 geçiren olduğunu belirten aile hekimlerinin oranı ise Mart ayında yüzde 12,44 iken Nisan ayında yüzde 41,7'ye yükseldi. TTB raporunda, "Salgın yayıldıkça yüksek prevalans ne yazık ki aşının bizleri koruma gücünü azaltmaktadır. Bu nedenle acilen ek tedbirler alınmalı ve aşılama hızı artırılmalıdır" denildi.

Varyantlı hastası olup olmadığı sorusuna aile hekimlerinin yüzde 9'u "evet" ve yüzde 35'i "hayır" yanıtı verirken yüzde 56’nın yanıtı ise "bilmiyorum" oldu.

ASM'lerdeki eksiklikler

TTB raporunda ASM'lerdeki donanım eksiklikleri ve çalışma koşullarındaki zorluklara da geniş yer verildi. ASM'lerde aşı odası ve aşı dolabı yokluğu, jeneratör yetersizliği gibi sorunlara işaret edilen raporda ASM'lerin sadece yüzde 25'inde aşı saklamak için üretilmiş bir aşı dolabının mevcut olduğu, yüzde 35'inde ayrı bir aşı odası bulunmadığı, elektrik kesintisinde otomatik devreye giren bir jeneratör ya da güç kaynağına sahip olunduğunu söyleyenlerin oranının yüzde 18 olduğu kaydedildi. Ankete göre ihtiyaç halinde Bakanlığın kendilerine aşı dolabı temin edebileceğini düşünen aile hekimlerinin oranı ise yüzde 1 oldu.

Her on ASM'den sadece birinin tamamen yeterli olduğuna yer verilen raporda bakanlığın yeni ASM yapmadığı gibi sahibi olduğu binalarda da tadilat yapmadığı eleştirisine yer verildi. Son üç yılda sadece bir ASM inşa edildiğini belirten TTB, "Şehir hastanelerine ödenen bir yıllık kira bedeli ile 16 bin ASM inşa edilebilir" dedi.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe