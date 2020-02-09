 TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına sevkiyat | TÜRKİYE | DW | 09.02.2020

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TÜRKİYE

TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, mühimmat, paletli zırhlı personel taşıyıcılar takviyesi yaptı.

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türkiye'nin Cuma akşamından bu yana İdlib’e 600’den fazla askeri araç gönderdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu. Habere göre askeri konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı ve burada askeri personel tarafından indirilen obüsler İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile paletli zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu askeri konvoy da aynı şekilde Reyhanlı'ya geldikten sonra askeri personel tarafından İdlib'e yönlendirildi.

Reuters'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili de Cumartesi günü yaklaşık 300 aracın sınırı geçmesiyle birlikte Türkiye'nin İdlib'e bu ay yaptığı araç sevkiyatının yaklaşık 1000'e ulaştığını söyledi.

Reuters'e konuşan yetkili gönderilen askerlerin sayısını ifade etmedi. 

"Geçen haftalarda İdlib'e ciddi birlik ve askeri teçhizat desteği gönderildi" diyen yetkili "Gözlem noktaları tümüyle takviye edildi. İdlib cephesi güçlendirildi" dedi.

"Rejim Rusya'nın desteğiyle tüm anlaşma ve sözleşmeleri ihlal ediyor” diyen yetkili "Her türlü gelişmeye hazırız. Elbette tüm seçenekler masada” diye konuştu.

Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze

Savunma Bakanı Hulusi Akar da Hürriyet gazetesine verdiği mülakatta "Rejim güçleri şubat ayı sonuna kadar çekilmezse biz gereğini yapacağız” dedi.

"Adana Mutabakatı var. Rusya ile yaptığımız bir Soçi Mutabakatı var” diyen Akar "Biz uluslararası hukuka uygun, yapılan mutabakatlara uygun; meşru taleplerimizi kararlılıkla dile getiriyoruz.(…) Ama mutabakat ihlal edilmeye devam ederse, bizim de B ve C planlarımız var. Her fırsatta ‘Bizi zorlamayın. Yoksa B ve C planlarımız hazır' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği rakamlara geçen hafta Türkiye'nin İdlib'e gönderdiği askeri araç sayısını bin 240 asker sayısını ise yaklaşık 5 bin olarak ifade etti.

Geçen Pazartesi günü Suriye hükümet güçlerinin top atışı sonucunda 5 askeri ve 3 sivil personel hayatını kaybetmişti.

Reuters, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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