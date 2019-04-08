 TSK′da ″FETÖ″ operasyonu: 210 gözaltı kararı | TÜRKİYE | DW | 26.04.2019

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TÜRKİYE

TSK'da "FETÖ" operasyonu: 210 gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Erneut Deutscher in Türkei vor Gericht (picture-alliance/dpa/L. Pitarakis)

Türkiye'de Gülen yapılanmasına karşı sürdürülen İstanbul merkezli soruşturmada 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Anadolu Ajansı operasyon kapsamında sabah saatleri itibarıyla 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi. 

"Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin 112'sinin Kara Kuvvetleri, 29'unun Hava Kuvvetleri, 50'sinin Deniz Kuvvetleri, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığı ve 5'inin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı bildirildi.

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 5'inin albay, 7'sinin yarbay, 14'ünün binbaşı, 33'ünün yüzbaşı, 47'sinin üsteğmen, 2'sinin teğmen ve 102'snin ise astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

DHA/BK,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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