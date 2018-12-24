Trump'tan Pentagon'da sürpriz hamle

ABD'de Başkan Donald Trump ile Suriye konusunda yaşadığı görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek görevinden ayrılma kararı alan Savunma Bakanı Jim Mattis'in yerine 1 Ocak'tan itibaren Patrick Shanahan geçecek.

Shanahan'a verdiği sorumluluğu Twitter'da açıklayan Trump, Mattis'in görevini geçici olarak üstlenecek olan Savunma Bakan Yardımcısı Shanahan'ı "çok yetenekli" bir isim olarak tanımladı. ABD Başkanı, Shanahan'ın hem bakan yardımcılığı görevinde hem de geçmişte uzun yıllar çalıştığı Boeing şirketinde birçok başarısı olduğunu ifade etti.

Mattis istifasını açıklarken geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için görevini Şubat ayının sonunda bırakacağını belirtmişti. Ancak ABD basınındaki haberlere göre, 68 yaşındaki emekli generalin istifa mektubunun medya tarafından ele alınış biçimine sinirlenen Trump, Mattis'in görevi bırakma tarihini iki ay öne çekti.

Ordu tecrübesi yok

Shanahan, Mattis'in aksine kariyerinin büyük bölümünü özel sektörde geçiren ve ordu tecrübesi olmayan bir isim. Shanahan 2017 yılında Pentagon'da bakan yardımcılığı görevine gelmeden önce 30 seneyi aşkın süre dünyanın en büyük havacılık şirketi Boeing'de çalışmıştı.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Mattis'in, yerine Shanahan'ın getirileceği konusunda Başkan tarafından değil, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve görevinden ayrılacak olan Savunma Bakanı Jim Mattis

Görev değişikliği, ABD'nin Suriye'deki yaklaşık 2 bin askerini çekme kararını uygulayacağı kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Trump Savunma Bakanlığı görevi için kalıcı bir isim atayana kadar bu süreçten de Shanahan sorumlu olacak.

Alışıldık bir durum değil

AP'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, tarihin öne çekilmesine gerekçe olarak, Pentagon'u geçici da olsa yönetebilecek nitelikte bir bakan yardımcısı varken geçiş sürecinin uzatılmasına gerek olmadığı düşüncesini gösterdi.

Ancak ABD'de Pentagon'un geçici savunma bakanlığı görevindeki bir isim tarafından yönetilmesi çok sık görülen bir durum değil. Genellikle bir savunma bakanı ayrılırken halefi resmen onaylanana kadar görev başında kalıyor.

AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın kalıcı olarak atayacağı ismin Shanahan olup olmayacağını bilmediklerini söyledi.

Mattis'le ilgili yorumları birkaç günde değişti

Trump, Mattis'in geçen Perşembe günü açıkladığı istifasıyla ilgili yaptığı ilk yorumda, görevinden ayrılacak olan eski generalle ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı. Ancak dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Obama Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduktan sonra ben ona ikinci bir şans verdim. Bazıları bunu yapmamam gerektiğini düşünüyordu. Ben ise aksini düşündüm" ifadesini kullanmıştı.

"Müttefikler önemlidir ama ABD'den istifade ettiklerinde değil" diye ekleyen Trump'ın, bu sözle Mattis'in istifa mektubundaki bir ifadeye yanıt verdiği tahmin ediliyor. Mattis, söz konusu mektupta ABD'nin müttefiklerine saygı göstermesi gerektiğini belirtmişti.

DW,AP,AFP/CÖ,BK

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