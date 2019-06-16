Trump'tan New York Times'a "ihanet" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rus elektrik şebekelerine ve diğer kurumlarına siber saldırılarda bulunduğunu yazan New York Times gazetesini "sanal ihanetle" suçladı.

New York Times, bir kısmı halen görevde, bir kısmı da görevlerinden ayrılmış olan eski ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde ABD'nin geliştirdiği gizli bilgisaylar yazılımlarıyla Rus elektrik santralleri ve diğer hedeflere siber saldırılarda bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde, söz konusu siber saldırıların Rusya'nın ABD'ye siber saldırılara yeltenmemesi için Trump'ın bilgisi dışında, bir uyarı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Twitter aracılığıyla açıklama yapan Trump, New York Times'i ağır dile eleştirdi. Trump mesajında, "Başarısız New York Times'ın ABD'nin Rusya'ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu bir zamanlar büyük olan bir gazetenin bir haber için, velev ki ülkemiz için kötü de olsa herhangi bir haber için içine düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca doğru da değil. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanılar" ifadesine yer verdi.

AFP, TY/HT

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