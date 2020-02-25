 Trump′tan medyaya ″Caronavirus″ eleştirisi | DÜNYA | DW | 26.02.2020

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DÜNYA

Trump'tan medyaya "Caronavirus" eleştirisi

ABD Başkanı Trump, medyanın koronavirüsü "mümkün olduğunca kötü" göstererek "piyasaları panikletmeye" çalıştığını öne sürdü. Trump'ın "Coronavirus" yerine "Caronavirus" yazmasıysa esprisi konusu oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda medyaya koronavirüs eleştirisi getirdi.

CNN gibi haber kanallarının koronavirüsü "mümkün olduğunca kötü" göstermek için elinden geleni yaptığını iddia eden Trump, "Buna piyasaları panikletmek de dâhil" ifadesini kullandı. Trump'ın attığı tweet'te "Coronavirus" yerine "Caronavirus" yazmasıysa sosyal medyada esprisi konusu oldu.

Trump, dünyada hızla yayılan virüsle başa çıkılması konusunda Amerikan sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile "harika bir iş" çıkardıklarını sözlerine ekledi.

ABD'de şu ana kadar 60'a yakın koronavirüs vakası görüldü. Bu kişilerin büyük bölümü, Japonya açıklarındaki yolcu gemisinden tahliye edilen ABD vatandaşları.

2,5 milyar dolarlık bütçe az bulundu

Trump yönetimi, virüsle mücadele için 2,5 milyar dolarlık bir bütçe talep etti. Ancak bu meblağ yetersiz olduğu gerekçesiyle senatörler tarafından eleştiriliyor.

Senato Tahsisat Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Richard Shelby, bütçe talebiyle ilgili oturumda yaptığı konuşmada, "Böyle bir şeye gerçek değerinin altında paha biçerseniz, sonra daha büyük bir bedel ödersiniz" dedi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer de Beyaz Saray'ın koronavirüsle ilgili şu ana kadarki tepkisinin "çok az ve çok geç" olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin virüsün yayılmasını engelleme konusunda net bir planı olmadığını belirten Demokrat senatör, 8,5 milyar dolarlık bir bütçe önerisinde bulundu. Schumer'in ortaya attığı bu meblağın içerisinde ABD'nin yurt dışına yapacağı 1 milyar dolarlık yardım da bulunuyor.

DW,dpa,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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