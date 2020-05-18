 Trump’tan DSÖ’ye ültimatom | DÜNYA | DW | 19.05.2020

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DÜNYA

Trump’tan DSÖ’ye ültimatom

ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 gün içinde çalışmalarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaması halinde, ülkesinin örgütten ayrılacağını ve maddi desteğini keseceğini ifade etti.

Donald Trump

Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bir süredir ağır bir dille eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bir mektup yazarak ülkesinin bir ay içinde bu örgüte aktardığı maddi kaynağı kesebileceğini ve örgütten ayrılabileceğini ifade etti.

Trump, Twitter hesabından da paylaştığı mektubunda DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus‘a hitaben "Sizin ve örgütünüzün salgına verdiğiniz reaksiyonda süregelen hataların dünyaya pahalıya mal olduğu açıktır. Ben, Amerikan vergi mükelleflerinin parasının, şu an olduğu gibi net bir biçimde Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hizmet vermeyen bir kurumu finanse etmesine izin veremem" ifadesini kullandı.

Trump mektubunda, DSÖ'nün önümüzdeki 30 gün için çalışmalarında bariz bir iyileşme taahhüdünde bulunmaması halinde, ABD'nin DSÖ ile bağlarını keseceğini dile getirdi.

Başkan Trump ayrıca DSÖ'nün, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'e yakın olmakla itham ederken, örgütün beceriksiz olduğunu ve gerçekleri sakladığını iddia etti. Çin'in 21 Ocak'ta DSÖ'ye baskı yaparak koronavirüsten dolayı uluslararası bir acil durum kararı alınmasına engel olmaya çalıştığını ve DSÖ'nün de buna boyun eğdiğini savunan Trump, geçtiğimiz Nisan ayında ülkesinin DSÖ'ye olan maddi desteğini geçici olarak durdurma kararı aldığını belirtti.

Trump, DSÖ'nün COVID-19 hastalığına verdiği tepkinin ABD kurumlarınca incelendiğini ve çıkan sonucun kendi endişelerini haklı çıkardığını ve örgütün hatalarını ortaya koyduğunu dile getirdi.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülke içinde, bugüne dek örgüte en fazla maddi kaynak aktaran ülke oldu. DSÖ verilerine göre, örgütün 4,8 milyar dolar çapındaki 2020/2021 bütçesinin 553 milyon dolarlık kısmı ABD tarafından karşılanıyor.

epd,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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