 Trump′tan Çin′e tehdit | DÜNYA | DW | 19.04.2020

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DÜNYA

Trump'tan Çin'e tehdit

ABD Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'i bir kez daha hedef göstererek, Pekin'in kasten sorumluluğunun tespiti durumunda, bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçları olmalıdır değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'da yapılan günlük bilgilendirme toplantısında konuşan Trump, "Başlamadan önce Çin'de durdurulabilirdi. Böyle olmadı ve acısını dünya çekiyor" ifadesini kullandı.

Yayılımın bir hata sonucu gerçekleşmesinin kabul edilebilir olduğunu belirten ABD Başkanı, "Ancak eğer kasıtlı olarak sorumlularsa, o zaman kesinlikle sonuçları olmalıdır" şeklinde konuştu. Trump, ülkesinin bu konuda nasıl adımlar atabileceğine dair ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Donald Trump, hata ile kasıt arasında büyük bir farkın olduğunu vurgulayarak, her halükârda ABD'nin Çin'e giderek salgına erken müdahale teklifinin Pekin yönetimi tarafından reddedildiği belirtti. Trump Çin yönetimi ile ilgili olarak, "Bence kötü bir şeyler olduğunun farkındalardı ve mahcup oldular" sözlerini kullandı.

Karşılıklı suçlamalar

Virüsün çıkış ve yayılım nedeni ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüklerini belirten ABD Başkanı, aynı şekilde Çin'in de bir soruşturma yürüttüğünü ve bunun sonuçlarını görmeyi dilediğini belirtti.

Trump yönetimi daha önce, koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde, bir laboratuvarda yarasalar üzerinde yapılan araştırmalarda kaza sonucu yayıldığına ilişkin iddiaları göz ardı etmediklerini açıklamıştı.

Bunun öncesin de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Mart ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada "Vuhan'a salgını ABD ordusu getirmiş olabilir. Şeffaf olun! Verilerinizi kamuoyuna açıklayın! ABD'nin bize bir açıklama borcu var!" ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınında ABD'de şu ana kadar 720 binden fazla vaka tespit edildi. 37 binin üzerinde ölüm ile ülke şu anda virüsten hayatını kaybedenlerin sayısında en üst sırada.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde 2 milyon 300 bin kişide virüse rastlanırken, toplamda 160 binden fazla insan da COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti.

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Salgın en çok onların hayatında iz bırakıyor

DW,rtr,AFP / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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