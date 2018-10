Trump’a vergi kaçakçılığı suçlaması

ABD'nin New York eyaleti, New York Times gazetesinde yer alan ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesine vergi kaçırmak için yardım ettiği ve bu şekilde bugünün tutarıyla 413 milyon dolar elde ettiği iddialarının araştırıldığını açıkladı.

New York eyaletinin vergi ve finansman işlerinden sorumlu dairesinin sözcüsü James Gazzale, AFP’ye yaptığı açıklamada "Vergi Dairesi, New York Times'ın makalesinde yer alan iddiaları inceliyor ve soruşturma için bütün uygun yolları takip ediyor” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Twitter’dan yaptığı açıklamada New York kent idaresinin finans dairesine iddiaların araştırılması ve New York eyaleti ile birlikte çalışarak gerekli vergilerin ödenip ödenmediğinin ortaya konulması için talimat verdiğini belirtti.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'a ve ailesine yönelik iddiaları vergi beyannameleri ve gizli kayıtlarla yapılan araştırmalara dayandırdı. Bu araştırmalar doğrultusunda, Başkan Trump’ın aralarında “açık bir şekilde dolandırıcılık” da bulunan vergi kaçırma yöntemleri kullandığı iddia edildi.

Gazete, Trump’ın kardeşleriyle birlikte gayrimenkul geliştiricisi olan babası Fred Trump'ın milyonlarca dolar tutarındaki hediyesinin vergilendirilmesini önlemek için sahte bir şirket kurduğu, ayrıca ailesi için de gayrimenkullerinin değerini olabildiğince düşük gösterebilmeleri için bir "strateji hazırladığı"nı iddia etti. Habere göre, 90'lı yıllarda bu çerçevede "usulsüzlük ve sahtekarlık" yapıldı. Haberde ayrıca Fred ve Mary Trump'ın beş çocuğuna yıllar içerisinde 1 milyar dolardan fazla para hediye ettiği ve söz konusu meblağın vergi tutarının 550 milyon dolar olması gerektiğine yer verildi. Ancak NYT'ın haberine göre, Trump kardeşlerin ödediği vergilerin miktarı 52 milyon doları geçmedi.

Donald Trump (sağ) ve babası Fred Trump

Beyaz Saray’dan açıklama

ABD Başkanı Trump, özellikle 2016'daki seçimler öncesinde yürüttüğü seçim kampanyasında birçok defa kendi servetini oluştururken babası Fred Trump’tan çok az yardım aldığını ifade etmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, bu iddiaların "yanıltıcı” olduğunu ifade ederek, "ABD Gelirler İdaresi (IRS) seneler önce bu tutanakları inceledi ve onayladı” dedi.

Trump’ın avukatlarından olan Charles Harder, gazetenin iddialarını "Yüzde yüz sahte ve bir hayli karalayıcı” olarak nitelendirdi. "Hiçbir dolandırıcılık veya vergi kaçakçılığı olmadı. New York Times gazetesinin sahte iddialarını dayandırdığı olgular aşırı derecede hatalı” diyen Harder, "Başkan Trump’ın bu işlerle fiili hiçbir dahli olmadı” diye konuştu.

Trump ceza alabilir mi?

New York Times gazetesi vergi uzmanlarını alıntılayarak zamanaşımı nedeniyle ABD Başkanı Trump’ın ailesine vergi kaçırmak için yardım etmesinden dolayı cezai bir kovuşturmaya tabi olmayacağını, ancak vergi kaçakçılığı nedeniyle para cezası alabileceğini, bunda bir zamanaşımı tahdidi olmadığını belirtti.

Gazete araştırmanın Fred Trump'a, Fred Trump'ın şirketlerine ve Trump ailesinin oluşturduğu farklı ortaklıklara ait 200'den fazla vergi beyannamelerine ait olduğunu belirtti. Bu araştırmalar içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannameleri bulunmuyor. Bunun nedeni diğer ABD başkanları veya başkan adaylarının aksine Donald Trump’ın vergi beyannamelerini açıklamayı reddetmesi. Gazete ayrıca araştırma kapsamında Fred Trump’ın eski çalışanları ve danışmanları ile söyleşiler ve Fred Trump’ın kurduğu şirketlerin nasıl işlediğine dair binden fazla sayfası bulunan belgelerle binlerce sayfayı bulan gizli kayıtlara dayandığını belirtti.

AFP,rtr,DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe