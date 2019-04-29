 Trump′a S-400′ler için çalışma grubu teklifi | TÜRKİYE | DW | 29.04.2019

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TÜRKİYE

Trump'a S-400'ler için çalışma grubu teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Washington'ın karşı çıktığı S-400'ler konusunda çalışma grubu kurulmasını teklif etti.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Alman Büyükelçi Erdmann, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planı konusunda ABD'nin endişelerine katıldıklarını belirterek "Türkiye, NATO ile uyumlu olmayan sistemde karar kılarsa sonuçlarını hesaba katmalıdır" dedi. (29.04.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerinin yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi. Erdoğan ayrıca TL'nin değer kaybı ve F-35 uçakları ile ilgili mesajlar verdi. (31.08.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü açıklandı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada iki liderin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi hakkında konuştuğu açıklandı. Erdoğan'ın görüşmede S-400'lerin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme taşıdığı belirtildi. Çalışma grubunun hedefinin S-400'lerin ABD'nin geliştirdiği F-35 jetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek olacağı aktarılıyor.

Liderler ayrıca Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. İkili ve bölgesel konuları ele alan Erdoğan ve Trump'ın, terörle mücadelede yakın işbirliği konusunda liderlerin mutabık kaldığı belirtildi. İki liderin görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefini teyit ettiği de açıklandı.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama yapıldı. Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde S-400'lerin ele alındığı belirtildi. Ancak Beyaz Saray'ın açıklamasında Erdoğan'ın çalışma grubu kurulması teklifine ilişkin bir değerlendirme yer almadı. Trump ve Erdoğan'ın görüşmede ikili ilişkiler, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik endişelerini gidermek adına sağlanan ilerlemeler ve iki ülke arasındaki ticareti artırma arzusunu ele aldığı belirtildi. 

ABD ile S-400 gerginliği

Rusya, geçen hafta Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini temmuz ayında teslim etmeye başlayacağını duyurnuştu.

ABD, NATO müttefiki olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir füze sistemini satın almasına karşı çıkıyor, S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunuyor. ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence daha önce yaptığı açıklamada NATO üyesi bir ülkenin Rusya'dan silah alması karşısında "kayıtsız kalmayacaklarını" dile getirmişti.

Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alma planı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulması gibi bazı ABD yaptırımlarını gündeme getirmişti. ABD ay başında, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı.

DW / ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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