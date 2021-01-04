Trump'a karşı nükleer saldırı önlemi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "dengesiz" olarak tanımladığı Başkan Donald Trump'ın görevindeki son günlerde bir nükleer saldırıya kalkışmaması için Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştüğünü bildirdi. Demokrat Partili Pelosi, Milley ile Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğunu devredene kadar herhangi bir askeri husumete yol açmasına veya nükleer silah ateşleme kodlarına erişmesine karşı alınabilecek önlemleri görüştüğünü kaydetti.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyelere bir mektup gönderen Pelosi, "Bu dengesiz başkanın durumu bundan daha tehlikeli olamaz. Amerikan halkını, ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı, Pelosi'nin bahsettiği görüşmeyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Başkanın nükleer saldırı yetkisi

ABD'de nükleer saldırı emrinin işleyiş sürecine göre, nükleer silah kullanma yetkisi sadece başkana ait. Nükleer saldırı planları "acil durum çantası" adı verilen siyah bir çantada bulunuyor. Bu çanta başkanın gittiği her yerde yanında bulunuyor ve özel olarak korunuyor. Başkan saldırıya karar verdiği zaman çantadaki planlardan birini seçiyor ve bunu Pentagon'a iletiyor.

Pentagon da emri başkanın verdiğini doğrulamak için ilgili planın kodunun okunmasını istiyor.

Pelosi: Pence henüz azil çağrılarına yanıt vermedi

Pelosi öte yandan Trump görevinden istifa etmediği veya Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından hakkında azil süreci başlatmadığı takdirde, bu süreci başlatmak için kendisinin girişimde bulunacağını söyledi. Şu ana kadar Pence'den bir yanıt gelmediğini hatırlatan Pelosi, "Başkan hemen ve isteyerek görevden ayrılmazsa, Kongre harekete geçecektir" sözlerini kullandı.

Trump'ın azli çağrılarına Pence'ten henüz yanıt gelmedi

Trump azledilebilir mi?

Kasım ayındaki seçimi kazanan Demokrat aday Joe Biden, Beyaz Saray koltuğunu 20 Ocak'ta devralacak. Trump, Amerikan siyasetinin gelenekleri açısından büyük önem taşıyan devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı.

Seçim sonuçlarının onaylanacağı Çarşamba günü Trump taraflarının ABD Kongresi'ni basmasından Trump'ı sorumlu tutan Demokratlar, Başkanın azledilmesi çağrısı yapıyor. Kongre baskınındaki olayları Trump'ın kışkırttığını düşünen Demokratlar, Başkan'ın en hızlı şekilde görevden alınması için anayasaya ek 25'inci maddenin işletilmesini istiyor.

Bu maddeye göre başkanın görevden alınması için başkan yardımcısı ve kabinenin onayı, ayrıca Kongre'de üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor.

Reuters,AFP/GY,HS

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