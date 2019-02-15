 Trump′a eski avukatından ırkçılık suçlaması | DÜNYA | DW | 27.02.2019

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DÜNYA

Trump'a eski avukatından ırkçılık suçlaması

Eski avukatı ABD Başkanı Donald Trump'ı ırkçılık ve hilekarlıkla suçladı. On yıl Trump'ın avukatı olan Michael Cohen Temsilciler Meclisi Kontrol Komisyonu'nda Trump'ın bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğini duyurdu.

Washington Michael Cohen Aussage Kongress (picture-alliance/AP Photo/M. Ceneta)

Uzun yıllar ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen Kongre’de ifade vermeden önce hazırladığı yazılı açıklamada ABD Başkanı’nı 'ırkçı ve hilebaz' olarak adlandıracağını ve suçlamalarını kanıtlayıcı belgeler de sunacağını duyurdu.

Cohen’in açıklaması Amerikan Politico.com sitesinde yayımlandı. Açıklamada “Trump ırkçıdır, dolandırıcıdır, hilebazdır” ifadesi yer alıyor. Michael Cohen ayrıca, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti’nin çalınan ve Wikileaks tarafından yayımlanan elektronik postasından Trump’ın önceden haberi olduğunu da öne sürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı zirve buluşması için Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bulunan Donald Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Michael Cohen (...) hapis süresini azaltmak için yalan söylüyor.” ifadesini kullandı.

Eski avukatı, Kongre’ye ifade vereceği sırada Başkan’ın Vietnam’a gitmiş olmasını “ironik” olarak niteledi. Cohen böylelikle Trump’ın Vietnam savaşına katılmamak için askerlik hizmetinden kaçmış olabileceğini ima etmiş oldu.

Vietnam Savaşı sırasında askerlik yapmadı

Savaş sırasında ABD Güney Vietnam’ı askeri bakımdan desteklemiş, 1965 yılından itibaren askeri sevkiyatı artırmış ve 1973 yılında Kuzey Vietnam yönetimiyle ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Donald Trump, Vietnam Savaşı sırasındaki yoklamada ayağındaki rahatsızlık nedeniyle çürüğe çıkarılmıştı. Michael Cohen, Donald Trump’ın kendisini askere gitmediği için çıkarılan olumsuz haberlerle “ilgilenmekle” görevlendirdiğine ve rica etmesine rağmen çürüğe çıkarılmasını sağlayan doktor raporunu göstermediğine de yazılı açıklamasında yer verdi. Cohen’in ifadesine göre Trump o tarihte avukatına “Vietnam’a gidecek kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun?” demiş.

Donald Trump’ın azlettikten sonra cephe aldığı eski avukatı Michael Cohen’in Kongre komisyonunda vereceği ifade merakla bekleniyor. 10 yıldan uzun bir süre Trump’ın avukatlığını yapan 52 yaşındaki Cohen, Başkan’ın karıştığı çeşitli skandalların aydınlatılmasında rol oynayabilecek önemli aktörler arasında yer alıyor. Bu hafta çeşitli komisyonlarda ifade veren Cohen Salı günü de Senato İstihbarat Komisyonu’nun kamuya kapalı oturumunda ifade vermişti.

Yanlışları düzeltip gerçekleri açıklama imkânını bulduğunu belirten Cohen, “Yarın Amerikan halkına bizzat açıklama yapacak olmaktan mutluluk duyuyorum, kimin gerçeği söylediğine Amerikalılar karar verecek” demişti.

Michael Cohen bugün Temsilciler Meclisi Kontrol Komisyonu’nda dinlenecek. Oturum televizyondan naklen yayınlanacağı için heyecanla bekleniyor. Perşembe günü Cohen’in kamuya kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu tarafından ifadesi alınacak. Cohen’in avukatı Lanny Davis müvekkilinin Başkan Trump hakkında "tüyler ürpertici” şeyler söyleyeceğini açıkladı.

Hapis cezası kesinleşmişti

10 yıl süreyle Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen Başkan ile anlaşmazlığa düşmüştü. Cohen Aralık ayında Trump hesabına çalıştığı dönemdeki faaliyetlerinden suçlu bulunarak üç yıl hapse mahkûm edilmişti. Daha önce Kongre komisyonuna yalan ifade vermek, "yasa dışı para ödemek”, seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten hüküm giyen Başkan’ın eski avukatının cezaevine girişi Mayıs ayına ertelenmişti.

Beyaz Saray Michael Cohen'in Kongre komisyonlarına yine yalan ifade vereceğini öne sürdü. Daha önceki ifadeleriyle Trump’ı zor durumda bırakan Cohen, Trump’ın direktifiyle Başkan’ın ilişkide bulunduğu iki eski seks işçisine rüşvet ödediğini açıklamıştı. Cohen’i mahkûm eden mahkeme karar gerekçesinde ödenen paranın yasa dışı seçim kampanyası finansmanı kapsamına girdiğine yer vermişti.

 

DW, dpa/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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