Trump’a 2020 seçimleri için ilk Cumhuriyetçi rakip

Massachusetts eski valisi Bill Weld, Cumhuriyetçi Parti'nin 2020 yılı başkanlık seçimleri adaylık yarışında ABD Başkanı Donald Trump'a karşı aday olacağını açıkladı.

CNN'de katıldığı bir programda adaylığını açıklayan Weld, "Son iki yıldır Beyaz Saray'da olan aynı ekiple altı yıl daha geçirmenin bir siyasi trajedi olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu duruma karşı tepkisiz kalsaydım ve aday olmasaydım kendimden utanç duyardım" diye konuştu.

Mevcut durumda Washington'da yalnızca bölünmüşlüğün gözlendiğini ve bunda iki partinin de payı bulunduğunu söyleyen Weld, bu durumun baş mimarının ise başkanın kendisi olduğunu savundu.

73 yaşındaki Weld, henüz Cumhuriyetçi Parti'den Trump'a karşı rakip olan ilk isim. Weld, 1991-1997 yılları arasında iki dönem boyunca Massachusetts valiliği görevini yürüttü.

Eski bir savcı olan ve 2016'da Liberteryen Parti'den başkanlık yardımcılığı adaylığı bulunan Weld, Trump'a yönelttiği eleştirilerle tanınan, parti içinde tanınan bir isim.

Ancak parti içinde Trump'ın ikinci dönem için adaylığını destekleyen isimler parti içi çekişmelere sıcak bakmıyor. Weld'in adaylığını açıklamasından sonra Cumhuriyetçi Ulusal Komite "kararlı bir şekilde" Trump'ın arkasında olduklarını duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada, "Başkanın adaylığına karşı herhangi bir rekabet girişiminin kesinlikle bir getirisinin olmayacağı” ifadelerine yer verildi.

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