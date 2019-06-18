 Trump yeniden seçilmek için seçim kampanyasını başlattı | DÜNYA | DW | 19.06.2019

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DÜNYA

Trump yeniden seçilmek için seçim kampanyasını başlattı

ABD'de Başkan Trump Beyaz Saray'daki koltuğunu korumak istiyor. Trump, 2020 seçimleri için kampanya sürecini kilit öneme sahip Florida'da başlattı.

Trump startet offiziell US-Wahlkampf für 2020 (Getty Images/J. Raedle)

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ABD'li profesör Allan Lichtman'a göre Donald Trump'ı 2019'da zor bir yıl bekliyor. Lichtman, Trump'ın koltuğunu korumak için zor bir sınav vereceği görüşünde. (31.12.2018)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde bir kez daha sandıktan galip çıkmak için kampanya sürecini Florida eyaletinin Orlando kentinde düzenliği etkinlikle başlattı.

Trump, konuşmasında Beyaz Saray'daki görev süresi boyunca başkent Washington'daki düzeni altüst ederek, halk için ve halktan oluşan bir hükümet kurduğunu söyledi.

Trump, bir önceki seçimlerde kullandığı "Amerika'yı tekrar büyük yap" sloganına gönderme yaparak, "Amerika'yı büyük yapmaya devam edeceğiz ve sonrasında ABD'yi büyük tutumayı sağlayacağız" dedi. Yeni kampanyanın sloganı için destekçilerinin fikrini soran Trump'ın "Amerika'yı büyük tutacağız" sloganı kalabalıktan çoşkulu alkış desteği aldı.

Mitingin sonuna doğru vaatlerini açıklayan Trump, yeni bir göç sistemi, ticaret anlaşmaları, sağlık sistemi reformu sözü verdi. Trump ayrıca kanser dahil olmak üzere birçok hastalığa çare bulacaklarını ve AIDS'i Amerika'da bitireceklerini belirtti.

2020'de başkan seçilmemesi durumunda ülkenin kötüye gideceğini savunan Trump, Demokrat partinin adaylarını da eleştirdi. Trump, "2020'de Demokratlara verilen her oy, radikal sosyalizm ve Amerikan rüyasının yıkılması için verilen bir oydur" dedi. Rakiplerini ülkeye toplu göçü desteklemekle eleştiren Trump, yasadışı göçün Amerikalı orta sınıfı yok ettiğini belirtti. 

Trump, 2020 seçimlerinde yarışacak adaylar arasında yer almasa da eski rakibi Hillary Clinton'a yönelik eleştiriler de getirdi. Trump'ın Clinton'a yönelik sözleri, destekçilerinin "Onu hapse atın" sloganları atmasına neden oldu. 

Trump startet offiziell US-Wahlkampf für 2020 (Getty Images/AFP/M. Ngan)

Seçim kampanyasını başlattığı mitingde Trump Amerikan basınına yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Trump seçildiği ilk günden bu yana "yalan haber yapan basın" tarafından saldırı altında olduğunu söyledi. Trump'ın sözleri karşısında kalabalığın "CNN iğrenç" sloganları attığı belirtildi.

Anketlere göre kim önde?

Donald Trump'ın seçim kampanyasına ABD'nin üçüncü en yüksek nüfuslu eyaleti olan Florida'dan başlamasının arkasında eyaletin kritik önem taşıması yer alıyor. Beyaz Saray'a giden yolda alınması gereken eyaletlerden biri olarak görülen Florida'daki Quinnipac Üniversitesi tarafından  son yapılan anket, Cumhuriyetçilerin adayları arasında yer alan Joe Biden'ın Trump karşısında 9 puan önde olduğunu gösteriyor.

Milliyetçi, kürtaj karşıtı ve bireysel silahlanmayı destekleyen politikaları ile muhafazakar Cumhuriyetçilerin desteğini almayı başaran Trump'ın ulusal anketlerde ise Biden'ın 10 puan gerisinde olduğu belirtiliyor.

AP,dpa,rtr/ÖA,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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