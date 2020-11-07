Trump yanlıları seçim sonuçlarını protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump yanlıları seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Washington'da Cumartesi günü gösteri düzenlendi. "Dört yıl daha" ve "Trump'ı istiyoruz" gibi sloganlar atan göstericiler ile Trump karşıtları arasında arbede yaşandığı aktarıldı. Fox televizyonu belediye başkanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, bir kişinin aldığı bıçak darbeleri ile yaralandığını, ayrıca olaylar sırasında iki polis memurunun yaralandığını ve 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Demokratların adayı Joe Biden'ın başkan seçilmek için gereken çoğunluğu sağladığı seçimlerin sonucunu hala tanımamış olan Trump ise golf oynamaya giderken aracı ile göstericilerin arasından geçerek, göstericileri selamladı.

Trump'ın seçimlerde kullandığı "Amerikayı yeniden harika yap" sloganı ile düzenlenen gösteriye, organizatörlerden Kayleigh McEnany 1 milyon kişinin katıldığını belirtti. Gözlemciler ve medya gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirtirken, Trump ise yüzbinlerce kişinin katıldığını savundu.

Trump'ın tezlerini savundular

Beyaz Saray'ın yakınlarındaki Özgürlük Meydanı'nda (Freedom Plaza) toplanan göstericiler, Trump'ın tezlerini savunarak, Joe Biden'ın seçimlerde hile yolu ile zafer kazandığını öne sürdü. Mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren göstericiler, Biden'ın seçim zaferini ilan eden medya kuruluşlarına yönelik suçlamalarda da bulundular. Başkan Trump da sıklıkla medyaya suçlamalar yönelterek, "halkın düşmanı" olarak nitelendiriyor.

Gösteride konuşanlar arasında Temsilciler Meclisi'ne seçilen Cumhuriyetçi Taylor Greene de yer aldı. Demokratların Amerikalıların elinden silahlarını almak istediğini öne süren Greene, Demokratların Amerikan partisi olmadığını savundu. QAnon teorisi taraftarı olan Greene, "tabanda bir ordu" kurmanın zamanının geldiğini söyledi. QAnon teorisi, dünya çapında organize olmuş pedofili ve satanist bir grubun çocukları kaçırma şebekesi oluşturduğunu ileri sürüyor. Teori, Demokrat Partili siyasetçilerin çocukların kanından elde edilen hormonlarla kendilerini tedavi ettirdiğine ve ABD devleti içinde Trump'ı devirmek için komplo kurulduğunu savunuyor.

Hile iddiaları reddediliyor

Demokrat siyasetçi Joe Biden, ABD medyasının tahminlerine göre 3 Kasım'da yapılan seçimlerde 306 Seçici Kurul delegesi kazanarak, başkan seçilmek için gereken çoğunluğu sağladı. Ancak Trump, oy sayımı sırasında kullanılan bilgisayar programında Biden lehine manipülasyon yapıldığını öne sürüyor. Programı yazanlar, seçim kurulu başkanları ve ilgili kurumlar manipülasyon iddialarını reddediyor. ABD seçim kurulunun üst düzey yetkilileri ortak bir açıklama ile Trump'ın iddialarını reddederek, 3 Kasım'daki seçimlerin "Amerikan tarihinin en güvenilir seçimleri" olduğunu vurgulamıştı.

Trump'ın avukatları birçok eyalette seçim sonuçlarına itiraz etse de, kanıt bulunmadığı gerekçesiyle itiraz başvuruları ilgili mahkemeler tarafından reddedilmişti. Buna rağmen hukuki adımlardan vazgeçmeyen Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin "özgür ve adil" seçim hakkı için gereken hukuki mücadeleyi yürüteceğini duyurdu. Trump'a yakım isimler arasında bulunan Giuliani, seçimler sonrasında kanıt göstermeksizin seçimlerde hile yapıldığını savunan açıklamalar yapmıştı.

AFP,dpa/JD,BÖ

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