 Trump yönetiminden ″soykırım″ açıklaması | DÜNYA | DW | 17.12.2019

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DÜNYA

Trump yönetiminden "soykırım" açıklaması

ABD'de Trump yönetimi, Kongre'nin aksine 1915 olaylarını "soykırım" olarak görmediği mesajını verdi.

Soykırım tasarısı Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da kabul edilmişti.

"Soykırım" tasarısı Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da kabul edilmişti.

ABD Senatosunun geçen hafta 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesinin ardından Trump yönetimi, bu konuda kısa bir açıklama yaptı.

Kongre'nin aksine Trump yönetiminin 1915 olaylarını "soykırım" olarak görmediği mesajını veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, "Yönetimin duruşu değişmedi" ifadesini kullandı. Sözcü Ortahus, "Görüşümüzü, Başkan'ın geçen Nisan ayındaki açıklamasında yansıttık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan 2019'daki açıklamasında "20'nci yüzyılın en kötü kitlesel kıyımlarından biri" derken "soykırım" ifadesini kullanmamıştı.

Kongre'de kabul edilen tasarılar

ABD Senatosu geçen hafta, 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

Senato'da "soykırım" tasarılarının oylanması için daha önce yapılan üç girişim, her defasında Beyaz Saray'ın onayı bulunmadığı tezini savunan Cumhuriyetçi senatörler tarafından engellenmişti. ABD Senatosu kurallarına göre, herhangi bir senatör bir tasarının Genel Kurul'da oylanmasına engel olabiliyor.

Tasarıların Trump için bağlayıcılığı yok

Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi de geçen Ekim ayında benzer bir tasarı kabul etmişti. Hem iki tasarıda da ABD politikasının "Ermeni soykırımını resmen tanıyıp anmak" olduğu belirtiliyor. Ancak kanun hükmünde olmayan bu tasarılar ABD Başkanı'nın imzasına sunulmuyor. Bu nedenle de yönetimler nasıl bir politika izleyeceklerine kendileri karar verebiliyor.

Türkiye sözlü nota vermişti

Senatodaki oylamanın ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sözlü nota verilmişti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ABD'li büyükelçiye Türkiye'nin kararla ilgili tepkisini aktardığı ve "Senato'nun Türkiye karşıtlığının anlamsız ve akıl dışı bulunduğunun" kendisine iletildiği açıklanmıştı.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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